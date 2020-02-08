Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının satır başları şöyle;

Futbol oynadığımız dönemde burada maçlara çıkıyorduk. Tesisimizin her bakımdan günümüz şartlarına göre inşa edilerik sporcularımızın hizmetine sunulmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. 2002 yılında ülke çapında 12 olan atletizm pisti özellikle bugün itibarıyla 56'ya çıkmış durumda.

"Haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecek"

Doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizim pisti bulunuyor. Tesisimiz 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pistine, 1800 metrekare kapalı alana sahip atletizim salonuna sahiptir. Ayrıca tesis bünyesinde halter ve kondisyon salonları, engelli atletizim sporcu salonları da mevcuttur. Sporcularımızın dinlenebileceği mekanlar ile geleneksel çocuk oyunları da tesisimizde yer alıyor. Buradan tüm gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi vermek istiyorum; Burhan Felek tesisleri haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecektir.

"Sporda da hamdolsun son 17 yılda tesisleşme devrimi gerçekleştirdik"

Biz bu tesisleri günün büyük bölümünde boş durup çürüyüp gitsinler diye yapmıyoruz. Milletimiz bu tesislerden azami düzeyde istifade etsin istiyoruz. Her alanda olduğu gibi sporda da hamdolsun son 17 yılda tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Bugüne kadar spor tesislerimiz için toplam 9,5 katrilyon lira yatırım yaptık. Tesis yatırımlarımızla ülkemizi spor turizminde de dünyanın gözbebeği haline getiriyoruz. Hakkari'nin dağlarında artık tüm vatandaşlarımız ve sporcularımız kayak yapabiliyor.

Yaptığımız yatırımlar sayesinde lisanslı ve faal sporcu sayımızda da adeta bir patlama yaşıyoruz. Bugün ülkemizde 9,5 milyon lisanslı sporcu, 4,6 milyon faal sporcu, 272 bine yakın antrenör bulunuyor.

"Ülkemizi temsil eden sporcular yüzde 100 bursla eğitim görme imkanına kavuşuyor"

Bu yıl uluslararası müsabakalardaki kazandığımız madalya sayısı tesadüfi değil. Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızın atacağı adımlarda büyük beklentilerimiz var. Tüm sporcularımıza inanıyor ve güveniyoruz. Bununla yetinmiyor kendilerine her türlü imkanı da sağlıyoruz. Artık yetenekli gençlerimiz okul mu, spor mu ikileminde kalmayacak. Uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil eden sporcular 28 vakıf üniversitesinde yüzde 100 bursla eğitim görme imkanına kavuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üst üste 3 defa Euroleague'in en değerli oyuncusu seçilen Shane Larkin artık ay yıldızlı forma ile mücadele edecek. Vatandaşlığımıza aldık. Artık 12 Dev Adam sahaya çok daha güçlü bir şekilde çıkacak.https://t.co/dIZBnzdmpN pic.twitter.com/1cfTAeOmCQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 8, 2020

Ülkemizin dört bir köşesinde uygun olan her yere tam 10 bin pota yerleştiriyoruz. Üst üste 3 defa Euroleague'in en değerli oyuncusu seçilen Shane Larkin artık Ay Yıldızlı forma ile mücadele edecek. Yüzme havuzları günün 24 saati açık hale getirilecek. 1 milyon kişiye yüzmeyi öğreteceğiz. Şu ana kadar 2 bin 425 nalalle ve okul sahası inşa ettik. 1018 sahanın da yapımı sürüyor.

Yetişmelerine bir nebze dahi olsa katkı sağladığımız her vatan evladı, bu topraklara ektiğimiz tohum, diktiğimiz fidanlar olacaktır. Sadece kariyerine odaklı değil, sorumluluk sahibi, öz güveni yüksek ve arkadaşlarıyla omuz omuza vermeyi bilen bir nesle ihtiyacımız var.