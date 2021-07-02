Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bu pandemi bu salgın adeta bizi birbirimizden ayırdı. Fakat şimdi bir aradayız. İnşallah bu yolculukta bütün engelleri aşarak yolumuza devam edeceğiz. Cuma namazından önce Arifiye'deki ana bakım fabrikamızdaki müdürlüğü ziyaret ederek oradaki kardeşlerimizle bir araya geldik. Arifiye'deki fabrikamızda yapılan işleri eskiden beri gururla takip ediyoruz. Fabrikamızı yeni yatırımlarla geliştirmek, üretimini artırmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz.

"Ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık"

Birileri savunma sanayiinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da onlara rağmen ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık. Arifiye'de tüm bu hususları enine boyuna değerlendirdik. Onlar istese de istemese de Türkiye istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerin gücü de yetmez. İşte millek, bay Kemal siz ise illetsiniz illet. Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor. Ülkemizi ve şehirlerimizi bu hedeflere yaklaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bugün yatırım bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz.

"Salgın döneminde gelişmiş ülkeler bile çaresiz kalırken biz Türkiye'yi her alanda ileriye taşıdık"

Biz 19 yıldır bu ülkede eserlerimizle, hizmetlerimizle, yatırımlarımızla konuşuyoruz. 81 vilayetin her biri gibi Sakarya'nın da geçmişin ihmallerinin neticesi olan eksiklerini özellikle tamamlamanın hem de şehrimizi geleceğe hazırlamanın gayreti içinde olduk. Salgın döneminde gelişmiş ülkeler bile çaresiz kalırken biz Türkiye'yi her alanda ileriye taşıdık.

Türkiye'de esnafından çiftçisine kadar herkesin hayat kalitesi geçtiğimiz 19 yılda önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek kadar yükselmiştir. Sıkıntılarımız yok mu tabi var. Bu ülkede sıkıntıları çözebilecek güce yine biz sahibiz. Diğerlerinden bir şey olmaz. Salgın döneminde sizler de şahit oldunuz. Aşılardan halkımızdan bir kuruş aldık mı? Bize nasihat ettiler böyle olmaz belli bir bedel alın. Biz halkımız için varız. Tüm bu vergiler kimden alınıyor halkımızdan? Onun geri dönüşü nereye olacak geri halkımıza olacak. Yıllarca karşımıza dikilip istemezük yapanların engellemeye çalıştığı ne varsa bu küresel kriz döneminde ülkemizin avantajı haline geldi.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok yakında Sakarya'mıza da bin yataklı şehir hastanemizi kazandırıyoruz.https://t.co/M1B51LQ1oi pic.twitter.com/yHlu4a5LDT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 2, 2021

Sakarya'ya bin yataklı şehir hastanesi müjdesi

İnşallah çok yakında Sakaryamıza da bin yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz. Bu şehir hastanemiz ile birlikte artık Sakaryalı kardeşim Sakarya'nın civarındaki illere gitmeyecek. Aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz. 18 yaşın üzerindeki herkese aşı yapabilecek kapasiteye ulaştık. Vatandaşlarımızdan bir an önce aşılarını olarak kendilerini ve ülkemizi korumalarını bekliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımızdan bir an önce aşılarını olarak kendilerini ve ülkemizi korumalarını bekliyorum.https://t.co/M1B51LQ1oi pic.twitter.com/ZYAzfaNwuA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 2, 2021

Biz ülkemize yerli otomobil kazandırmak için kolları sıvarız karşı çıkarlar. Biz SİHA'sıyla, TİHA'sıyla, füzesiyle, radarıyla, uçağıyla her alanda savunma sanayiinde öne çekmek isteriz karşı çıkarlar. Ülkemizin dörtbir yanını bölünmüş yollarla, köprülerle, tünellerle donatırız karşı çıkarlar. Ülkemizin her şehrini havalimanlarıyla tren hatlarıyla buluşturmak için çalışırız karşı çıkarlar.

Kanal İstanbul üzerine yapılan tartışmaları izliyorsunuz. Bu tartışmalar ülkemize kazandırılan her projede yaşanmıştır. GAP'tan KEban Barajı'na kadar aklınıza gelecek her yatırımın karşısına CHP çıkmıştır. Karşımızda bu ülke için dikili tek ağacı olmayan bir zihniyet var, kim o, CHP. Bu mücadelemizin en yakın şahidi Sakarya'dır. Sakarya, güzel şehri Anadolu'nun birlikte yolcusuyuz Hakk ve hakikat yolunun. Evet 40 yıldır hak ve hakikat yolunda birlikte yolculuk yaptığımız Sakarya'da ahdimizi inşallah 2023 Haziran'da bir kez daha tekrarlayacağız.

Sakarya'ya son 19 yılda 30 katrilyon lira yatırım yaptık. Sakarya Şehir Hastanesi'nin ihalesi tamamlandı, yakında yapımına başlıyoruz. Sakarya'ya sadece hızlı treni getirmekle kalmadık, hızlı tren fabrikasını da buraya kurduk. Sakarya'da çiftçimize 2 milyar lira tutarında tarımsal destek sağladık. Bay Kemal bundan haberin var mı? Sakarya'yı savunma sanayiinin yıldız şehri haline getirme yolunda ilerliyoruz.