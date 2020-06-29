Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Koronavirüsle mücadele

- Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekebilmektir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız.

- Çoğunluk kurallara uyuyor, biz de üzerimize düşeni yapıyoruz.

- Faaliyetlerine ara veren işletmeler peyderpey hizmet vermeye başlıyor.

- Turizm sezonunun son dönemini kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz.

- Yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek.

Kısa çalışma ödeneği

- Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek.

- Hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakdi yardım yaptık.

Türkiye'nin yardımları

- Irak'a salgın nedeniyle yardım göndereceğiz.

- Sağlık sistemindeki gücümüz tartışmasız ortadadır.

- Türkiye kendi kendine yeterli olmanın ötesinde tüm dostları için umut kapısıdır.

- İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir.

- Halkımızdan tek isteğimiz kurallara uyarak bu sürece sahip çıkmaktır.

- Tedbirlerle tuzakları bozduk, salgın döneminde bile provokasyon yaptılar.

- Gösterdikleri duruş için Cumhur İttifakı'ndaki MHP'ye teşekkür ederiz.

- Cumhur İttifakı, Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir güç birliği ve dayanışma modeli olmuştur.

- Küçük hesapları için milleti hiçe sayan muhterislere kulak asmayın.

Baro teklifi Meclis'e sunuluyor

- Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar.

- Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız.

Ekonomi

- Haziran ayıyla ilgili öncü veriler, ekonominin çok güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor.

- Yılın ilk çeyreğindeki yüzde 4,5'luk büyüme performansı, ekonomimizin potansiyelinin ve gücünün en büyük ispatıdır.