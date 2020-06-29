Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekebilmektir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:
Koronavirüsle mücadele
- Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekebilmektir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız.
- Çoğunluk kurallara uyuyor, biz de üzerimize düşeni yapıyoruz.
- Faaliyetlerine ara veren işletmeler peyderpey hizmet vermeye başlıyor.
- Turizm sezonunun son dönemini kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz.
- Yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek.
Kısa çalışma ödeneği
- Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek.
- Hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakdi yardım yaptık.
Türkiye'nin yardımları
- Irak'a salgın nedeniyle yardım göndereceğiz.
- Sağlık sistemindeki gücümüz tartışmasız ortadadır.
- Türkiye kendi kendine yeterli olmanın ötesinde tüm dostları için umut kapısıdır.
- İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir.
- Halkımızdan tek isteğimiz kurallara uyarak bu sürece sahip çıkmaktır.
- Tedbirlerle tuzakları bozduk, salgın döneminde bile provokasyon yaptılar.
- Gösterdikleri duruş için Cumhur İttifakı'ndaki MHP'ye teşekkür ederiz.
- Cumhur İttifakı, Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir güç birliği ve dayanışma modeli olmuştur.
- Küçük hesapları için milleti hiçe sayan muhterislere kulak asmayın.
Baro teklifi Meclis'e sunuluyor
- Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar.
- Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız.
Ekonomi
- Haziran ayıyla ilgili öncü veriler, ekonominin çok güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor.
- Yılın ilk çeyreğindeki yüzde 4,5'luk büyüme performansı, ekonomimizin potansiyelinin ve gücünün en büyük ispatıdır.
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