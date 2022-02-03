Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya giden Cumhubaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kiev'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak, Marinskiy Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından Zelenskiy ile baş başa görüşecek.

Daha sonra Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak. Toplantı sonrası anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.