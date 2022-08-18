Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı
[Temsili fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine gittiği Ukrayna'nın Lviv kentinden ayrıldı.
Potoçki Sarayı'nda, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen ortak basın toplantısının ardından Türkiye'ye hareket etmek üzere Polonya'ya geçti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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