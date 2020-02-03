Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimizin aynı şekilde süreceğini teyit etmek istiyorum.

- Kırım Tatarlarının durumunu yakından takip ediyoruz. Bu ülkenin asli unsurları olan Kırım Tatar Türkleri'ne Ukrayna makamları ile birlikte destek olmayı sürdüreceğiz.

- Necip Hablemitoğlu'nun failinin Ukrayna'da olduğuna dair elimizdeki istihbari bilgileri ve dosyaları takdim ettim.

- İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün ne yazık ki artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik. Rejimin maalesef Rusya'nın da görmezliği ile saldırılar neticesinde bu insanlar bizim sınırlarımıza doğru yürüdüler. 1 milyona yakın insan sınırlarımıza doğru yürüyor. Çoluk, çocuk, yaşlı hep birlikte sınırlara geliyorlar. Bizde şu an 4 milyona yakın Suriyeli var. Bunların 3,5 milyonu tamamıyla sınır bölgelerinde. Biz bunları ülkemizde misafir ediyoruz. Bu gelecek 1 milyon insanı nerelere yerleştireceğiz. Kısa süre önce bir deprem geçirdik. Bu depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetti fakat 10 bine aşkın ağır hasarlı bina var. Biz bu binaları süratle inşa edeceğiz. Orta hasarlı, az hasarlı binalar var. Bunlarla beraber yoğun çalışmanın içine girmemiz lazım. Bir taraftan da mülteciler geliyor, artık bunları kabul etmekte zorlanıyoruz. Bunları kendi yerlerinde Suriye'de nasıl iskan ederiz bunun çalışmasını yapıyoruz. Suriye'de briket evler yapıyoruz. Şu anda böyle bir çalışmanın içerisindeyiz. İlk etapta 25-30 bin bir barınak yapalım dedik. Fakat bir de ne görelim ne yazık ki rejim güçleri hava saldırısına geçti. Bu sabah maalesef rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti ve 3'ü sivil, 5'i asker 8 kişi şehit oldu. Artık dedik ki olacak gibi değil ve karşı noktada cevaplar verildi. Şu anda kesinlikle biz de bu noktada gerek hava gerek kara olmak üzere bunlara gerekenleri yapıyoruz. Gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye devam edeceğiz. Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu çerçevede çalışmaları sürdürelim.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in konuşmasından öne çıkanlar:

- İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunuyorum.

- Askeri-mali iş birliği anlaşması sayesinde Ukrayna ordusu Türk ortaklarından yardım alacak. Bunun için minnettarız.

- Rusya’da hapisteki Kırım Tatarları dahil Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin yardımını bekliyoruz.