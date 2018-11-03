Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile ortak açıklama düzenliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Anlaşma yıl sonuna kadar devam edecek"

Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018 yılında 1 milyonu aşmıştır. Serbest ticaret anlaşmasını yıl sonuna kadar bitirme kararlığındayız. Bu anlaşma ile ticaret hacmimizin 10 milyar doları yakalayacağına inanıyorum.

Kırım'ın ilhakı

Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık.

İster Kırım'da yaşayan isterse dışarıda yaşayan Kırım Tatarlarının haklarını ülkemiz olarak koruma hazırız.

Ülkemiz, Ukrayna'daki reform sürecini gönülden desteklemektedir. Reformların başarıya ulaşması, tüm bölgenin yararına olacaktır.

İkili ve heyetler arası görüşmelerimizde bölgesel sorunları da ele alma fırsatımız oldu. Bu vesileyle Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına dair tutumu güçlü bir şekilde yineledik

Ukrayna'daki FETÖ varlığı

15 Temmuz'un ardından Ukrayna makamları, dostluğumuzun gereğini yaparak desteklerini göstermişlerdir. Önümüzdeki dönemde de Ukrayna'daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun konuşmasından satır başları:

Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Yedinci Toplantısı son derece verimli geçti.

Serbest Ticaret Antlaşmasının bir an önce imzalanması için gerekli talimatları verdik.

Ayrıntılar geliyor...