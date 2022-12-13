Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Avaza'ya gitti.

Erdoğan, yarın düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılacak.

Zirvede; ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımlar ele alınacak.

Zirve vesilesiyle, mezkur alanlarda işbirliğinin ahdi zeminini kuvvetlendirecek muhtelif anlaşmalar imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştirecek.