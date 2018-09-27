Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yatırım ortamını güçlendirmeye devam edecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ülke olarak hakkımızı aramaya devam edeceğiz"

"ABD en önemli ticaret ve yatırım ortakları arasında yer alıyor. ABD ile ticaret dengesi ABD lehine Türkiye'nin ise aleyhinedir. Ortada bir haksızlık varsa bunun Dünya Ticaret Örgütü nezdinde çözülmesi gerekir. Bundan sonra benzer kararların çıkması durumunda ülke olarak hakkımızı aramaya devam edeceğiz."

"Son dönemde yaşananlar kriz değil manipülasyon, spekülasyon"

"Bugüne kadar ABD ile pek çok badireyi atlatan stratejik ortaklığımız, bu çalkantılı dönemin de üstesinden gelecektir. FETÖ ve PYD-YPG terör örgütüyle ilişkiler bağlamında, ABD ile ilişkilerimizde maalesef kapatmamız gereken ciddi bir mesafe bulunuyor. Mevcut yönetimdeki kimi çevreler, görüş ayrılıklarımızı tehdit, baskı ve şantaj diliyle çözebileceklerini zannediyor. Son dönemde döviz kurunda yaşananlar kriz değil manipülasyon, spekülasyon olarak görülmelidir."

"Türk firmalarının ABD'deki yatırımı 4,6 milyar doları geçti"

"Döviz açığı meselesini yerli para kullanarak sıfıra yakın düzeye düşüreceğiz. Bugün itibarıyla Türk firmalarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımı 4,6 milyar doları geçti."

"FETÖ elebaşı hala koruma altında tutuluyor"

"15 Temmuz FETÖ saldırısı devletimize karşı yapıldı, bu terör örgütünün başı burada ve şu anda 27 eyalette faaliyet gösteren okulları var. FETÖ elebaşı hala yargılanmıyor, koruma altında tutuluyor."

"Bize destek verseler de vermeseler de ölümden kaçanlara kapımızı açacağız"

"Suriye'den gelen 3,5 milyon insana kucak açtık, AB sığınmacılar konusunda verdiği destek sözünü tutmadı, bize destek verseler de vermeseler de ölümden kaçanlara kapımızı açacağız."

"Türkiye, yatırım ortamını güçlendirmeye devam edecektir"

"Savaşın, bilhassa ticaret savaşlarının kazananı yoktur. Tek taraflı alınan her karar mukabili ile karşılık bulur. Türkiye, serbest piyasa ekonomisinin kurallarından taviz vermeden, yatırım ortamını güçlendirmeye devam edecektir. Yeni hükümet sistemi, Türkiye’nin, içine kapanmak bir tarafa, dış dünya ile açılımının hızlandığı bir dönem olacaktır."

Kaynak: TRT Haber, AA