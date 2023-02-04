Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından bir kez daha Aydın'da olmaktan sizlerle hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin diyorum. Bin yıllık vatanımız, milli mücadelenin kahraman şehri rahmetli Menderes'in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın'ın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var.

Aydın'a son gelişimizde yine bir toplu açılış töreninde sizlere rahmetli Menderes'in idamdan önce kendisini Yaslı Ada'ya kapatanlara ve ardından ipe götürenlere ithafen yazdığı son mektubu okumuştum. Şimdi rahmetlinin 1961'in eylülünde yazdığı bu mektubu bir kez daha hatırlayalım. Ne diyor rahmetli; Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim. Kellemi onlara götürdüğünüzde diyiniz ki, Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını 17 sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir. İdam edilmek için ortada hiç bir sebep yok. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimin, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz? Şunu da söyleyiniz ki, milletçe bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine ben 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimizden korkmamalıydınız ama şimdi milletle ele ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun.

"Yargılamanın yapıldığı salonu müze haline dönüştürdük"

Menderes ile birlikte 592 kişinin aylar boyunca demokrasi ve adalet tarihimize yüz karası olarak geçecek bir nobranlıkla yargılandığı Yaslı Ada'yı biliyorsunuz. Biz milletimizin adını Yaslı Ada'ya çevirdiği bu yeri aldık Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. İşte AK Parti bu. Bizim CHP'den farkımız bu. Yandaşlarından farkımız bu. Yargılamanın yapıldığı salonu da müze haline dönüştürdük. Bu salonda yargılananlardan biri de öğrenciliğinde milli Türk Talebe Birliği Başkanı, Demokrak Parti Hükümetlerinde Milli Eğitim ve Bayındırlık Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Meclis Başkanvekilliği görevlerini yapan Milli Eğitim Bakanlığı döneminde Din derslerini müfredata alan, İmam Hatip okullarının ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünün açılmasına öncülük eden hayatını ülkesine ve milletine hizmete adayan hemşehrim Ahmet Tevfik İleri'ydi. Yaslı Ada mahkemesi tarafından önce idama mahkum edilen ardından cezası ömür boyu hapse mahkum olan Ahmet Tevfik İleri yattığı Kayseri Cevzaevi'nde hastalanmış ve ardından vefat etmiştir. Merhum İleri vefatından önce ailesine yazdığı mektupta, size mal, mülk, servet bırakamadım. Yalnızca şerefli, namuslu, erkek bir ad bırakabildim diyor.

"Gürsel telefonda İnönü'ye emirleriniz bizim için daima peygamber buyruğudur paşam diyor"

Darbeciler ülke yönetimini ele geçirince başa getirdikleri Cemal Gürsel'in ilk işi CHP'nin ebedi şefi İnönü'yü telefonla aramak oldu. Gürsel, telefonda İnönü'ye emirleriniz bizim için daima peygamber buyruğudur paşam diyor. İşte CHP bu. Bunları iyi tanıyın. Aydın, 14 Mayıs'ta CHP'ye en ideal dersi vermeye hazır mı? İnönü'de Gürsel'e büyük iş başardınız diyerek mukabelede bulunuyor. Tek parti faşistleri ve darbeciler Menderes'i devirmenin ve ardından idam etmenin sevincini böyle yaşarken hesap etmedikleri bir şey vardı. Milletimiz Menderes'i de mücadelesini de daima kalbinin en mutena köşesinde yaşatmış, fırsatını bulduğu her anda onun mirasını yeniden ayağa kaldırmıştır. Nitekim rahmetli Özal'ın gayretleri ile Menderes'in ve aynı şekilde idam edilen bakanları Zorlu ve Polatkan'ın naaşları 1990 yılında İstanbul'daki anıt mezara nakledilmiştir.

Bizim ne Cumhuriyetimizi kurmamız kolay oldu, ne demokrasiye geçişimiz kolay oldu, ne kalkınma hamlelerimizi gerçekleştirmemiz kolay oldu. Her adımını büyük mücadeleler ve büyük fedakarlıklarla yürüttüğümüz bu sürecin şahikası AK Parti'nin 20 yılda ülkemize kazandırdığı eser ve hizmetler dönemidir. Türkiye Yüzyılı'nı Cumhuriyetimizin ilk asrında yaşadığımız tüm bu tecrübelerin ve elde ettiğimiz kazanımların üzerine inşa etmek için 14 Mayıs'ta bir kez daha hep beraber sizlerle sandığa gidip sandıkları patlatmaya var mıyız? Desteğiniz çok önemli. Durmak yok yola devam.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Menderes'in hatırasını kirletecek yüzsüzlükle onun 'Yeter söz milletindir' sloganına çökmeye çalışanlar var. 14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. https://t.co/L6t3tKj8pF pic.twitter.com/toHuxhlZ8p — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 4, 2023

Milli mücadelenin resmen ilanının adı olarak gördüğümüz 23 Nisan 1920'den demokrat partinin iktidara geldiği 14 Mayıs 1950'ye oradan Türkiye Yüzyılı destanının sembolü olacağına inandığımız 14 Mayıs 2023'e varan bu uzun ve meşakatli süreçte ödediğimiz her bedelin karşılığını alacağımız bir döneme giriyoruz. İşte bu dönem doğru yol. Bu doğru yola var mıyız? Aziz vatan topraklarındaki bin yıllık varlığımızın geleceğini şekillendirecek kritik bir tercihin eşiğindeyiz. Ülkeyi tekrar vaktini ve enerjisini heba edecek, kaos günlerine geri döndürmeye, belirsizlik iklimine sürüklemeye heveslenenlerin karşısına biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla çıkıyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Bırakın dirisine ölüsüne bile tahammül edemedikleri Menderes'in aziz hatırasını kirletecek bir yüzsüzlükle onun "yeter söz milletindir" sloganına çökmeye çalışanlar var. Kim bu? Bay bay Kemal. İşte 14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür.

[Altılı masa]



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Program diye millete sundukları metindeki vaatlerin çoğu ya bizim tarafımızdan son 20 yılda yapılmış ya da zaten yapılmakta olan işler. https://t.co/L6t3tKj8pF pic.twitter.com/v0FPD0Zq8j — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 4, 2023

Menderes'in idama giderken milletimize emanet ettiği o tespitindeki gibi yine efendilerinin emri ile kurdukları bir masadan yeniden tarihe yüz karası olarak geçecek işler yapmanın peşindeler. Program diye millete sundukları metindeki vaatlerin çoğu ya bizim tarafımızdan son 20 yılda yapılmış, ya zaten yapılmakta olan işler. Kalan başlıklar da bu ülkenin ve milletin tüm kazanımlarını yok ederek efendilerinden aferin almak için güvensizliğin, istikrarsızlığın, kavganın, çekişmenin sembolü eski Türkiye'yi yeniden hortlatma vaadinden ibarettir.

"20 yıldır her alanda emperyalist sömürgecilere karşı mücadele vererek ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik"

Bunlar hazırladıkları program için Avrupa bize aferin diyecek diye övünenler iplerinin emperyalist sömürgecilerin elinde olduğunu da ikrar ediyorlar. Gazi Mustafa Kemal milli mücadeleyi müstevlilere karşı vererek artık ilk asrını geride bırakmaya hazırlandığımız şanlı Cumhuriyetimizi kurmuştu. Biz de hayatımızın her döneminde bilhassa da son 20 yıldır her alanda emperyalist sömürgecilere karşı mücadele vererek ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. Cumhuriyetimizin ilk asrı boyunca yaşadığımız her felaketin gerisine baktığımızda aynı kirli elleri, aynı kirli senaryoları, aynı zavallı kuklaları görüyoruz. Bugün de bizim ve ülkemiz aleyhinde yürütülen kampanyaların çoğu yalan ve iftira üzerine kurulu saldırıların sebebi işte bu oyunları bozmuş, özgür ve müreffeh Türkiye'nin yolunu açtığımız içindir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meydan okuyorum, Türkiye'nin ayağına prangalar vurmayı, 2023 hedeflerine engel olamadığınız gibi Türkiye Yüzyılı inşasının önüne geçmeyi başaramayacaksınız. https://t.co/L6t3tKj8pF pic.twitter.com/CYWk1R4tZ3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 4, 2023

İşte buradan Aydın'dan bir kez daha meydan okuyorum. Türkiye'nin ayağına tekrar prangalar vurmayı başaramayacaksınız. Milletimizin kazanımlarını elinden almayı başaramayacaksınız. 2023 hedeflerine engel olamadığınız gibi Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne geçmeyi de başaramayacaksınız. Aydın, ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşan küresel vesayetçilere ve maşalarına 14 Mayıs'ta bir kez daha yeter söz milletindir diyor muyuz? Aydın, 14 Mayıs'ta yeter söz de, karar da, gelecek de milletindir diyerek Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyor muyuz? Aydın, güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu 14 Mayıs'ta sandıkta bir kez daha açıyor muyuz? Aydın, Cumhuriyetimizin yeni asrını bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak kucaklıyor muyuz? Aydın, bir türlü yerli ve milli olamayan zata 14 Mayıs'ta bay bay Kemal diyor muyuz? Aydın'dan yükselen bu sesi duyup da yüreği titremeyen var mıdır? Rabbim hepinizden razı olsun.

"Utanmadan Menderes'e ait olan yeter söz milletindir ifadesine çöküyor"

Hep söylediğimiz gibi bizim tek siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bu bay bay Kemal hangi yüzle kalkıp da utanmadan Menderes'e ait olan yeter söz milletindir ifadesine çöküyor. Ne yüzsüzsün. Bunu kalkıp bir de partisinin binasına asıyor. Bay Kemal rahmetliden sonra yeter söz milletindir sloganı bize aittir. Sen hangi yüzle bunlarda yüz yokki, kalkıp da yeter söz milletindir sloganına sahipleniyorsun. Şimdi işte diyorum ki, 14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar.

"Aydın'a son 20 yılda toplam 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık"

Ülkemize kazandırdığmız eserlerin milletimize getirdiğimiz hizmetlerin en yakın şahidi sizlersiniz. Şöyle özetin özeti, bu tabloyu bir daha görelim. Aydın'a son 20 yılda toplam 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde, şehrimize 3 bin 430 yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda, 11 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 40 adet spor tesisi yaptık. Hadi Aydın'da Büyükşehir sende, ne yaptınız Aydın'a yaptıklarınızı bir görelim ne yaptınız? Sosyal yardımlarda, Aydınlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta, 4'ü hastane olmak üzere toplam 59 adet sağlık tesisi yaptık. Bünyesindeki 950 yatakla muhteşem bir eser olacak Aydın Şehir Hastanesi ile birlikte 9 yeni sağlık tesisinin inşası devam ediyor.

Çevre ve şehircilikte, TOKİ eliyle bin 668 konutu, alt yapısı ve üst yapısı ile beraber tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bin 71 konutun inşası devam ediyor. Şimdi de İlk Evim ile Aydın'da 3 bin 327 konut daha inşa edecek, İlk Arsam ile 7 bin alt yapılı arsa vereceğiz. Şehrimizde bugüne kadar 8 bin 929 riskli bağımsız bölümün kentsel dönüşümünü gerçekleştirdik. Aydın'da 4 millet bahçesi projemizden 2'sini tamamladık. Diğerleri ile ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaştırmada, 114 kilometreden devraldığmız Aydın'ın bölünmüş yol mesafesini 381 kilometreye çıkardık. Nereden nereye. İzmir-Aydın Otoyolu'nu Aydın Çevre Yolu'nu tamamlayarak trafiğe açtık. Yapımı devam eden Aydın-Denizli-Antalya Otoyolu'nu Aydın Çevre Yolu ayrımı ile Denizli Çevre Yolu ayrımındaki onarımı seneye tamamlıyoruz. Didim Yat Limanı'nı tamamladık.

"Aydınlı çiftçilerimize toplam 6,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik"

Tarım ve hayvancılıkta, ormancılıkta, Aydın'a 14 baraj, 12 gölet, 5 hidroelektrik santral, 7 arazi toplulaştırma, 38 sulama tesisi ve 16 yer altı depolama tesisi inşa ettik. 4 baraj daha inşa ediyoruz. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 548 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden sulama tesisleri ile 297 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız. Aydınlı çiftçilerimize toplam 6,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide, bir teknopark, 9 araştırma geliştirme merkezi, 3 tasarım merkezi kurduk. Enerjide, Aydın, Çile, Efeler, İncirliova, Kuşadası, Nazilli ve Söke'ye doğal gazı götürdük. Bunlarla kalmıyoruz bugün de yatırım tutarı 1 milyar 68 milyon lirayı geçen 92 kamu projesinin ve 1 milyar 138 milyon liralık yatırımla tamamlanan 10 özel sektör tesisinin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Eğitimde, inşası tamamlanan okullarımız ile 200 kişilik pansiyonumuzun gençlik ve sporda ilçelerimize yapılan sahaların, sağlıkta ilçelerimize kazandırılan sağlık tesislerinin resmi açılışın yapıyoruz. Tarımda, DSİ tarafından inşası tamamlanan Çine Sulaması direnaj kanallarını, Çine arazi toplulaştırma projelerini, Nazilli Yakacık Göleti'ni ve diğer yatırımları resmen hizmete açıyoruz.