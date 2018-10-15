Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye İslam dünyasına öncülük edebilecek tek ülkedir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Müftüleri Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Müftüleri Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/Vkiu2UkYhv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"FETÖ çarpık sistemin neden olduğu bir hastalıktır, bir urdur"

FETÖ ihanet çetesinin 40 yıl boyunca devlet ve toplum yapımıza sirayet edebilmesi bu noktada bazı eksikliklerimizin olduğunu gösteriyor. Nasıl olup da böyle bir karanlık örgüt başındaki şarlatanın onca sapkınlığına rağmen milletimizin inanç dünyasına etki edebilmiştir. FETÖ milleti ile kavgalı vatandaşına tepeden bakan, kendi insanını ötekileştiren bir çarpık sistemin neden olduğu bir hastalıktır. FETÖ, 1970'lerin ortalarında bünyeye girmiş, 40 yıl boyunca da bünyede gelişmiş habis bir urdur. FETÖ bir sebep değil, arızi bir sistemin ürettiği sonuçtur.

"FETÖ ile gerçek anlamda mücadele bizim dönemimizde yapıldı"

Bugün bizi FETÖ ile mücadelede eleştirenler o günlerde o örgütün önünü açacak politikaların destekleyicisiydi. FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır. Şunu da söyleyeyim biz de geç kaldık. Geç kalışımızın bedelini de biz de ödedik.

"Mücadeleyi ana muhalefetin engellemelerine rağmen yürüttük"

17/25 Aralık olayından itibaren ana muhalefetin engellemelerine rağmen yürüttüğümüz mücadele olmasaydı 15 Temmuz'un sonuçları çok daha farklı olurdu.

"Türkiye İslam dünyasına öncülük yapabilecek tek ülkedir"

Tarihi birikimi, coğrafi konumu ve farklı inançları asırlardır barış içinde yaşatan kültürel zenginlikleriyle Türkiye, tüm İslam dünyasına öncülük yapabilecek tek ülkedir.

"Terör örgütlerine karşı gereken her türlü önlemi almayı sürdüreceğiz"

Terör örgütlerine karşı gereken her türlü önlemi almayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin avantajı bu yapıları tamamen söküp atmaya kararlı kadrolar tarafından yönetilmesidir. Bu örgütlerin tamamına çok ağır darbeleri indirdiğimiz bir dönem olmuştur. DEAŞ ve PKK mensubu yaklaşık 7500 teröristi etkisiz hale getirdik.

"Bizim hocalarımız inisiyatif almadığı zaman meydan FETÖ elebaşı gibi şarlatanlara, hurafeci cahillere, televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılara kalıyor"

Ülkemizin 4 bir yanında 140 bin civarında dini görevlimizin olduğunu düşündüğümüzde, böyle büyük bir ordunun yapamayacağı iş yoktur. Bütün hafızalara sizlerin girmesi gerekiyor. Sizler milletimizin en çok inandığı, güvendiği insanlardır. Siyaseten biz, işin manevi mimarları olarak da sizler çok çalışacaksınız. Kahinat boşluk kabul etmez. İnsanlar dini alandaki boşluklarını sahih kaynaklardan edinemeyince sapkın kaynaklara yönlendiriliyor. Bizim hocalarımız inisiyatif almadığı zaman meydan FETÖ elebaşı gibi şarlatanlara, hurafeci cahillere, televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılara kalıyor. Ehliyet ve liyakat sahibi din görevlilerimiz ön plana çıkmadıklarında neler olduğunu görüp yaşadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak ve hakikat yolcularının dolduramadığı alanları şeytana kul köle olanlar dolduracaktır. Hocalarımız inisiyatif almadığı zaman meydan FETÖ elebaşı gibi şarlatanlara, televizyonda sazlı danslı program yapan soytarılara kalıyor.https://t.co/fyhjGiidqn pic.twitter.com/6ZAceSPKOg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Ekim 2018

Gençlerimizin, hanım kardeşlerimizin ve çocuklarımızın camilerden daha çok yararlanacağı ortamlar oluşturmalıyız. Camilerimiz açık olmalı.

Kaynak: TRT Haber, AA