Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Politika kurullarından birisinin bünyesinde, gençlerle ilgili bir alt çalışma grubu oluşturulmasını gündemimize alabiliriz.

- Gençlerimizin gelecekleri ile ilgili endişelerini ortadan kaldıracak ve beklentilerini karşılayacak politikalar geliştirmek bizim en başta gelen görevimizdir.

- Gençlerimizin hızına ayak uyduramazsak geride kalmaya mahkum oluruz.

- Gençlerin gerisinde kalan değil onların yolunu açan bir anlayış içinde olmalıyız.

- Gençlerimizi formatlamanın değil onları ideallerine kavuşturmanın gayreti içerisinde olmalıyız.

- Eğitim konusuna özel önem vererek gençlerimize fırsat eşitliği sunmanın gayreti içinde olduk.

- Biz gençlerin hayal dünyasını yasaklarla çevrelemeyi değil alabildiğine genişletmeyi hedefliyoruz.

"81 vilayetimizin tamamında hamdolsun üniversitelerimiz var"

- Şu anda 81 vilayetimizin tamamında hamdolsun üniversitelerimiz var. Şimdi niteliği arttırmamız lazım, buna gayret etmemiz lazım.

- Dar gelirli ailelere mensup öğrencilerimizin en büyük sorunu olan harcı da kaldırdık, bu sorunun marjinal gruplar tarafından suistimal edilmesini de engelledik.

- Hepimizin ortak sorumluluğu, gençlerimizin terör, şiddet, uyuşturucu ve nihilizm bataklığına düşmeyecekleri bir zemini hazırlamaktır.

- Biz, 'gençlik geleceğimizdir' demekle kalmadık, kalmıyoruz. Geleceğimizi sağlıklı bir zeminde inşa etmek, donanımlı gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

- Millet kıraathanelerimizi genişleterek özellikle gençlerimizin hizmetine sunuyoruz.

- Rami Kışlası'nı Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri haline getiriyoruz.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kütüphanede 5 milyon ciltin üzerinde kitap olacak.

- Spor alanında da gençlerimize geniş imkanlar sunduğumuz gibi yeni kütüphane ve gençlik merkezleri de oluşturuyoruz.

"Gençlerimize daha çok söz vererek onları yönetime dahil ettik"

- 2002'de sadece 9 olan gençlik merkezi sayımızı 286'ya, 1575 olan spor tesisi sayımızı 3567'ye ulaştırdık.

- Kılık kıyafet sorununu çözerek utanç kaynağı uygulamayı engelledik.

- Siyasette, bürokraside gençlerimize daha çok söz verek onları yönetime dahil ettik.

- Seçme ve seçilme 18 yaş, bu demek ki ben gencime güveniyorum.

- Türkiye'nin siyasi, ekonomik, sosyal hayatında gençler artık çok daha fazla etkin ve söz sahibi.

- Kimsenin bir daha bu ülkenin gençlerini kardeş kavgasına düşürmesine müsaade etmeyeceğiz.

"Bizim andımız İstiklal Marşımızdır"

- (Andımız) Danıştay kararı sonrasında şahit olduğumuz manzaralar, bu konudaki kararlılığımızı daha da arttırmıştır.

- İstiklal Marşımızdan daha güçlü daha güzel bir and olabilir mi?

- İslam ırk değil, ırkçılığı reddediyor.

- İyi niyetli olmayan bu kararı gazeteci provakatörler savundu

- Biz değerlerimiz noktasında ne Akif'i bunlarla paylaşırız ne de İstiklal Marşımızı.

- Bizim andımız İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuza devam ediyoruz.

- İyi niyet eseri olmadığına inandığım bu kararı kimi çevreler baskıcı antidemokratik ideolojilerine yakılmış bir ışık gibi algıladı

- Koca koca adamlar siyah önlükler giyip, aynı zihniyet, koca koca kadınlar yarım yamalak ezberleriyle ant okumaya yeltenip milletin karşısında kendilerini rezil kepaze ettiler. Hepsi birbirinden utanç verici bu hadiselerin çoğunun siyasetin değil psikiyatrinin konusu olduğunu düşünüyorum.

- Bu CHP zihniyeti bunları yapmadı mı? Sadece şu Fatih Suriçi'nde yüzlerce mescidi bunlar kapatarak ahır haline getirmişlerdir.

Ayrıntılar geliyor...