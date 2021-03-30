Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti
[Fotoğraf. AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.
Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi, yarın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
Erdoğan, yarınki zirve öncesinde Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı
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