Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ortak yayınında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki gelişmeleri TRT ortak yayınında değerlendiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan TRT ortak yayınında görüşmenin detaylarını anlatacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Koronavirüs musibeti sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiledi. Bunun bir çok yönlü meydana getirdiği zararlar var. Başta ABD olmak üzere, Rusya, Çin büyük zararlar gördü. ABD'de 45 milyon işsizden bahsediliyor. Türkiye'de hamdlsun biz kendi durumumuza baktığımızda Türkiye dünyada bir numara. Büyümede 4,5 gibi bir oranı yakalamak üzere. Terörle mücadele de de salgınla mücadeledeye de devam ediyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika cumhurbaşkanı erdoğanSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 21:29
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