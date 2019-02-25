Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Tokat'a ne zaman geldiysem beni çok iyi karşıladınız, çok güzel ağırladınız. Tokatlılar olarak her seferinde bu kardeşinizi bağrınıza bastınız. Kara kara kazanlar, sarı kağıt yazanlar, cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar. Tıpkı bu Tokat türküsünde olduğu gibi tam 17 yıldır kimseyi aramıza sokmadınız. Aşkınız için vefanız için desteğiniz, hayır dualarınız için teşekkürlerimi sunuyorum. 24 Haziran'da bu davaya ve elbette Cumhur İttifakı'na çok güçlü bir şekilde destek olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum.

Şimdi önümüzde yeni bir imtihan var 31 Mart'ta yine sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Oyunu bozmak için Tokatlı kardeşlerimizden oy istiyoruz. Suriye'deki oyunu, ekonomideki oyunu bozmak için sandıkta sizlerin oyunu istiyoruz. Geleceğimiz için daha aydınlık daha müreffeh yarınlar için 31 Mart'ta bir kez daha Tokat'ın desteğini bekliyoruz.

Bugün 17. ildeyim ilçeleri saymıyorum ve devam ediyoruz. 31 Mart inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin habercisi olsun. 31 Mart inşallah milletimizle birlikte dünyanın tüm mazlum halkları için verilmiş gür bir mesaj olsun.

Tokat dünün Türkiyesi ile bugünün Türkiyesi arasındaki farkı en iyi bilen illerimizdendir. Tokat yıllarca ihmal edilmenin acısını yaşamış bir şehrimizdir. Ankara malesef Tokat'ın sıkıntılarına adeta sağır kesildi. Biz sizlerin desteği ile iktidara geldiğimizde iller arasında öz, üvey anlayışını tamamen rafa kaldırdık. Batı'daki imkanlardan Doğu'daki insanlarımızın da istifade etmesini istedik. Benim Tokatlı kardeşim kaliteli sağlık hizmeti için Ankara'ya, Samsun'a gitmek zorunda kalmasın dedik. İş bulmak için gurbete gitmek mecburiyetinde olmasın dedik. Engelli vatandaşım maddi sıkıntı çekmesin ailesine yük olmasın istedik. Üreticim, esnafım işini büyütmek istediğinde kendisine destek olacak bir el bulabilsin istedik. Gece gündüz çalışarak Tokat'ta yılların ihmalini giderdik.

"Tokat'a 15 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapacağız"

Son 17 yılda 13 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Evlatlarımız en güzel mekanlarda eğitim alsınlar diye bin 921 adet yeni derslik inşa ettik. Üniversitemizi büyüttük. Üniversiteli öğrenci sayısı son 17 yılda 25 bin artış gösterdi. 7 bin 379 kişi kapasiteli yurtlar açtık. 15 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapacağız. Millet Bahçeleri kazandırıyoruz.

"İmar barışı ile 47 bin vatandaşımızın sıkıntısını çözdük"

İhtiyaç sahibi Tokatlı vatandaşlarımıza 1,8 katrilyon lira kaynak aktardık. Sağlıkta 500 yataklı Tokat Devlet Hastanesi'nin, 200 yataklı Tokat Kadın Doğum ve Çocuk hastanesinin de aralarında olduğu 14 hastaneden oluşan toplam 23 adet tesis kazandırdık. Tokat'ta imar barışı ile 47 bin yvatandaşımızın sıkıntısını çözdük.

16 kilometre bölünmüş yol uzunluğunu 16 senede 257 kilometre ilave bölünmüş yol yaptık 273 kilometreye çıkardık.

Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı inşallah önümüzdeki sene hizmete sunmayı planlıyoruz. Tokat'a 3 baraj ve bir gölet inşa ettik, 8 baraj ve 1 gölet daha inşa ediyoruz. Tarımda şehrimize çığır açacak 44 bin dekar alanı sulayacak Turhal Barajı'nın inşasında yarıyı geçtik.

Tokat aynı zamanda bir tarım şehri. Alan bazlı destekler, hayvancılık, kırsal kalkınma, genç çiftçilere proje desteği gibi pek çok destek programı ile kardeşlerimizin yanında olduk.

Bugüne kadar Tokatlı çiftçilerimize 940 milyon liralık tarımsal destek verdik. Üniversitemiz ve sanayimizin el ele vererek sanayi ve teknoloji üretmeleri için Tokat'ta bir Teknopark kurduk. Desteklerimizle 19 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk.

"Kaynaklarımız senelerce çarçur edildi"

Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz başka hiçbir yerde asla. Tokat'taki 25 binden fazla işyerimize toplam 556 milyon lira tutarında SGK prim desteği sağladık. Bizden önce de Bakanlar, Başbakanlar, Cumhurbaşkanları oldu bizden öncede şehirlerimize belediye başkanları seçildi ama Türkiye layık olduğu yatırımlara ancak bizim dönemimizde kavuştu. Türkiye uzun yıllar plansız projesiz hareket eden sadece günü kurtarma politikaları güden yönetimlerin esiri oldu. Ülkemiz ne sıkıntılar yaşadıysa vizyonsuzluktan öngörüsüzlükten yaşadı. Kaynaklarımız senelerce bu zihniyetle çarçur edildi. Türkiye, terörün ülkemizin şehirlerini esir aldığı, hemen her gün terör eylemlerinin gerçekleştiği umutsuz günlere şahit oldu. Bu millet gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500'leri gördüğü dövizin bir gecede ikiye katlandığı kötü günlere şahitlik etti. Vergiler faiz lobilerine peşkeş çekildi. Siz 17 yıl önce bize emaneti verdiğinizde bu sömürü düzenine de dur dediniz.

"Son 17 yılda Türkiye ekonomisini 3,5 kat büyüttük"

18 yaşında oy kullananlar bu olanları bilmiyor. Bu ülkede bu faiz lobilerinin neler yaptığından haberleri yok. Rantçılara akan paraları vatandaşımızın sizlerin refahı için biz harcadık. Üretime kanalize ettik. Belli gruplara bir avuç elite giden kaynakları çiftçimize, memurumuza, emekliye, ihtiyaç sahiplerine aktardık. 2002-2018 döneminde toplam 284 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık. Mali disiplinden sapmadan yatırımlarımıza hız verdik. Son 17 senede Türkiye ekonomisini tam 3,5 kat büyüttük. Milli geliri 11 bin dolara çıkardık. İhracatımız 170 milyar dolara çıktı. Kamu borçlarının milli gelire oranını yüzde 60'tan yüzde 8,4'e düşürdük. IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. Bay Kemal yine IMF'ye giderler diyor, bay Kemal IMF'ye bu ülkeyi siz muhtaç ettiniz.

Savunma sanayiinde yüzde 80 dışa bağımlıyken şimdi kendi silahlarımızı üretir hale geldik. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için pek çok reformu hayata geçirdik. Ek istihdamdan faizsiz konut kredisine kadar şehit yakınları ve gazilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak birçok adımlar attık.

Bay Kemal konuşuyor, bizim belediyelerimiz diyor asgari ücreti 2 bin 200 liraya indirecek sizin belediyeleriniz vardı şimdi mi aklınıza geldi. Emeklimizi, işçimizi enflasyon canavarına ezdirmedik, enflasyon oranlarının çok üstünde zam verdik. Geçtiğimiz yıl emeklilerimiz için her iki bayramda da biner liralık bayram ikramiyesi getirdik. Bitmedi 65 yaş üstü vatandaşlarımız biz göreve geldiğimizde 24 liracık maaş alıyordu. Bugün 601 lira maaş alıyorlar. Engellilerimiz 2002'de 24 liracık maaş alırken onlara bugün 720 lira veriyoruz. Nereden nereye. Bizden önce evde bakım diye bir hizmet yoktu. Bugün 514 bin insanımız evde bakım hizmetinden faydalanıyor.

Her türlü kirli ittifaka rağmen sizin emanetinizi bir an olsun yere düşürmedik. Sizlerden aldığımız güçle Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada söz sahibi yaptık.

Bugün Türkiye kendi silah ve mühimmatı ile kendi asker ve polisi ile her türlü operasyonu gerçekleştirebiliyorsa sizden aldığımız güç sayesinde. İçerideki ve dışarıdaki odaklara karşı tüm başarılar Tokat'ın Tokatlı kardeşlerimizin bize sahip çıkmasının sonucudur. 31 Mart'tan sonra çok daha büyük hamleler yapacağız.

Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet edeceklerdir. Dolayısıyla 31 Mart'a giderken gerekli dersi gerekenlere de vereceğinize inanıyorum.

Sebze-meyve üzerinden kurulan oyunu tanzim satışları ile bozduk"

Yaz aylarında döviz kuru üzerinden maruz kaldığımız ekonomik saldırıyı sizlerin desteği ile atlattık. Ardından sebze meyve fiyatları üzerinden kurulan bir başka oyunu da tanzim satış yoluyla bozduk.

Ayrıntılar gelecek...