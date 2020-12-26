Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Dünyanın birçok noktasında ekonomiler durma noktasına gelmişken biz her gün yeni bir eseri ülkemize kazandırma heyecanını yaşıyoruz. Bugün de az önce Ankaramızın güney istikametinde ulaşımda büyük rahatlama yaşatacak yatırım bedeli 352 milyon lira olan projenin açılışını yaptık. Zor günler aynı zamanda eleme, elenme ayrışma günleridir. Bu günler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerin tefrik edildiği zamanlardır. Bu süreçte herkes kimin ne olduğunu kime hizmet ettiğini görme fırsatını buluyor. Büyük ve güçlü Türkiye davamızla aramıza kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin desteği ve duası ile sürdürdüğümüz hizmet mücadelesini önümüzdeki dönem de devam ettireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sene özellikle enerji alanında müjdelerle dolu bereketli bir yıl yaşadık. Akdeniz ve Karadeniz'de yapılan sondaj sayısı 9'u buldu. Dünyanın en önemli sondaj ve sismik araştırma filolarından birini ülkemize kazandırdık. https://t.co/Q9DNxhcxzI pic.twitter.com/hu9fjYjdBT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 26, 2020

"Dünyanın en önemli sondaj ve sismik araştırma filolarından birini ülkemize kazandırdık"

Bu sene özellikle enerji alanında müjdelerle dolu bereketli bir yıl yaşadık. Akdeniz ve Karadeniz'de yapılan sondaj sayısı 9'u buldu. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Bunun için önce dünyanın en önemli sondaj ve sismik araştırma filolarından birini ülkemize kazandırdık. Sonra arama çalışmalarına başladık. 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfi ülkemiz için kırılma noktası olmuştur.

"Son 4 yılda 4,4 milyon metre sondaj gerçekleştirilerek bu alanda tarihi bir rekor kırıldı"

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü kurulduğu 1935'ten 2003 yılına kadar yaklaşık 70 senede yalnızca 3 milyon metrelik sondaj yapmıştır. Aynı kurum 2003 yılından bu yana yaklaşık 7,5 milyon metrelik sondaj gerçekleştirdi. Bizim dönemimizde 70 yılda yapılan sondajın yaklaşık 2,5 katı iş ortaya çıkıraldı. Son 4 yılda 4,4 milyon metre sondaj gerçekleştirilerek bu alanda tarihi bir rekor kırıldı. 2017 yılında 2 uçakla havadan jeofizik çalışmalarını başlatarak 920 bin kilometrekarelik alanı taradık. Karadan yapılan eski yöntemlere göre 100 kat fazla hızla gerçekleştirdik.

"Bor üretimimiz yaklaşık 1,6 milyon tonu buldu"

Toprağımızın üstünü nasıl boş bırakmıyorsak altındaki nimetlerden de istifade etmeye çalışıyoruz. Bilhassa ülkemizin en stratejik yeraltı kaynaklarından olan bor madenine özel önem veriyoruz. 2002'de 436 bin ton olan rafine bor ürünleri üretimimiz, bu yıl aralık ayı itibarıyla yaklaşık 1,6 milyon tonu buldu. Bor ürünleri ihracatımız salgına rağmen 610 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde rafine bor ürünleri kurulu kapasitemizi de 2 milyon 753 bin tona yükselttik. İnşallah önümüzdeki dönemde bor minerallerinin kullanım yelpazesini daha da genişletmeyi planlıyoruz. Açılışını yaptığımız bu tesis çabalarımızın son örneğini teşkil ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu da yine buradan (Eti Maden) temin etmeyi planlıyoruz. https://t.co/Q9DNxhcxzI pic.twitter.com/dFMU2HKeKI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 26, 2020

Yerli otomobil ve mobil cihazların pillerinin lityumu Eti Maden'den

Ülkemizdeki bor rezervleri lityum da içeriyor. TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu da yine buradan (Eti Maden) temin etmeyi planlıyoruz. Tablet, dizüstü bilgisayar olmak üzere tüm mobil cihazların bataryasında da bu lityum kullanılacaktır. Yatırım sayesinde geri dönüşüm odaklı insan ve çevre sağlığına duyarlı modelle sıvı atığın yüzde 90'ınını yeniden kazanmayı hedefliyoruz.