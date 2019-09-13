Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilere açıklama yaptı. Diyarbakır'daki terör sladırısıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Sonunda inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla polisiyle jandarmasıyla güvenlik güçleriyle bu işten galip çıkacaktır." dedi.

[Diyarbakır’da Terör Saldırısı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre karşı verdiğimiz mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz.https://t.co/H1d8dHOwIW pic.twitter.com/Th4KUcXMh9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Eylül 2019

Üçlü Suriye zirvesi

Rusya ve İran'ın katılımıyla gerçekleşecek üçlü zirveyi de değerlendiren Erdoğan, "Ankara'da yapacağımız bu zirveyle beraber ağırlıklı olarak İdlib'deki gelişmeleri ele alacağız. İdlib'deki gelişmelerde de gözetleme noktaları dahil olmak üzere bunlardaki gelişmeler ve buradaki terör örgütleriyle verilen mücadele, bunları ele almak suretiyle bu süreci devam ettireceğiz." diye konuştu.

"Devlet olarak Diyarbakır'daki annelerin yanındayız"

Erdoğan, "Bu annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Tabii burada canı yanan anneler. Yani evlat acısı nedir, bunu anneler gayet iyi bilir. Bu iş adeta serbest bırakılmış olsa burada öyle 28 aile filan değil belki binlerce aile orada olacak. Biz devlet olarak Diyarbakır'daki annelerin yanındayız. Süreci takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Şu anda ABD beklediğimiz tavrı sergilemiyor"

"Fırat'ın doğusunda Amerika ile şu anda karşılıklı olarak helikopterlerimiz hep birlikte lojistik olarak bir hava harekatı yürütüyorlar. Burada terör örgütü PYD/YPG bunlara karşı Amerika'nın tavrını çok önemsiyoruz. İstediğimiz tavır var mı? Şu anda istediğimiz tavır yok."

Kaynak: TRT Haber