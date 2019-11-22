Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bayındır ilçesinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kuracağız. Süs bitkileri sektörüne ara eleman yetiştirmek amacıyla eğitim merkezini kuracağız. Ergenli Barajı ile ilgili adımı atmak istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kuracağız.https://t.co/DLQJ9UPSRw pic.twitter.com/esc9aHDDOG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 22, 2019

"Terör örgütlerine gereken dersi verdik, veriyoruz"

Hiçbir gücün önünde eğilmedik, bundan sonra da eğilmeyeceğiz. Bizi bölemeyecekler asla, terör örgütlerine gereken dersi Gabar'da, Cudi'de verdik, şimdi de Kuzey Suriye'de veriyoruz. Barış Pınarı Harekatı ile de terör örgütü PKK/YPG'ye gereken dersi verdik veriyoruz.

"Ne aldatan olacağız ne de aldanan"

Ne aldatan olacağız ne de aldanan. Biz milletimizle bu yolda yürümeye devam edeceğiz.

Kaynak: TRT Haber