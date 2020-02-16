Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark-İstanbul 2. Etap Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Teknopark İstanbul yabancı şirketleri de cezbediyor"

Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek bu tür merkezler (Teknopark İstanbul) kazandırdık. Teknopark İstanbul, sunduğu nitelikli altyapı, atölye, laboratuvar ve sosyal imkanlarıyla yabancı şirketleri de cezbediyor.

"Türkiye'nin geleceği, teknolojide ve inovasyondadır"

Tamamlandığında İstanbul Teknopark 1,5 milyon metrekarelik kapalı alanda binden fazla Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapan bir yere dönüşecek. Türkiye'nin geleceği, teknolojide ve inovasyondadır. Geçen sene uygulamaya başladığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na gelen talep ümit verici seviyededir. Dünyanın en iyi üniversitelerinden, en iyi araştırma merkezlerinden üst düzey araştırmacılar çalışmalarını yürütmek için artık ülkesini, Türkiye'yi seçiyor.

"Zaman yatırım zamanıdır"

Finansman maliyetlerinin düşmesiyle yatırım iklimi canlanmaya başladı. Otomobilden konuta her sektörde bunun işaretlerini görüyoruz. Ekonomiye güven atıyor. Üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladı. Sanayi üretimimiz rekora imza attı. İmalat sanayinde siparişler artıyor. İç talep güçleniyor. Buradan tüm iş dünyamıza seslenerek diyorum ki, zaman yatırım zamanıdır. Yatırım olacak ki üretim olsun ve istihdam artsın.

"Girişimci de üzerine düşeni yapsın diyoruz"

Hükümet olarak destek veriyoruz, ar-ge desteği istihdam desteği veriyoruz ve faizler ciddi manada tek haneye doğru düşmüş vaziyette. Şimdi girişimcinin artık yatırım zamanıdır. Yatırım istihdamı, istihdam üretimi ve ardından rekabeti getirecektir. Üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz, girişimci de üzerine düşeni yapsın diyoruz. Sonra geç kalırsınız.