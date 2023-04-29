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Gündem
TRT Haber 29.04.2023 09:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST’e katılacak

TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün festivale katılarak standları gezecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST’e katılacak
[Fotograf: AA]

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 11.00'de festival alanını ziyaret ederek standları gezecek.

Bugünkü programı kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin ardından İzmir'e geçecek.

Saat 15.30'da Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilecek AK Parti İzmir mitinginde vatandaşa hitap edecek.

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