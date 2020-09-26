Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te "Teknofest 2020 Ödül Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler burada tohumlanacak, filiz bulacak, kök ve boy salacak. İHA alanında bugün dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. İnşallah benzer başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Gençlerimiz de inşallah 2053 ve 2071 vizyonlarıyla bu tohumları ulu çınarlara dönüştüreceklerdir. Sizlerin potansiyelini, azim ve kararlılığını ülkemizin en büyük avantajı olarak görüyoruz. Deneyap atölyelerinden Teknofest'e bütün bunlara kadar tüm platformları da bu potansiyeli destekleme amacıyla oluşturuyoruz. Buna karşılık Ülkemizde hala bazıları milli teknoloji hamlemizi küçümsediklerini, hatta ellerinden gelse yok etmeye niyetli olduklarını teessürle takip ediyoruz. Halbuki dünya büyük bir dijital devrim sürecinden geçiyor. Teknolojinin hızına yetişmek artık bir tercih değil, mecburiyet kaynağıdır. Daha önemlisi yaşadıklarımız bize bu değişimi yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirmemizin de şart olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin teknolojiyi tasarlayan, üreten, geliştiren bir ülke olması gerektiği konusundaki ısrarlarımızın ve gayretlerimizin arkasında bu hakikat ve tecrübe var.

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