Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Tekirdağ, kadim bir Türk yurdudur. Ama aynı zamanda Tekirdağ, ülkemizin topraklarının tamamı Avrupa’da olan 3 şehirden biridir. Sizlerin buradaki varlığı, birliği, dirliği, temsil ettiğiniz değerler, Yeni Zelanda’da cami basıp Müslümanları katleden teröristin bile zoruna gitmiş. Bu katliamda kullandığı silahını da 2. Viyana Kuşatmasının tarihinden Haçlı seferlerinin zalim isimlerine kadar bilinen tüm Türk ve Müslüman düşmanlarıyla süslemiş. Geride bıraktığı bildiride de, boğazın batısına geçerseniz sizi öldüreceğiz. İstanbul’a geleceğiz, tüm camileri, minareleri yıkacağız diye zırvalamış. Be namussuz, Yeni Zelanda nere, Türkiye nere. İstanbul nere, Tekirdağ nere, Yeni Zelanda nere… Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki bir katil, bir cani Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatla kafası dolu olarak harekete geçirilebiliyor. Gördüğünüz gibi Tekirdağ’ı, İstanbul’u, aslına bakılırsa topyekun bu vatanı bize çok görenler boş durmuyor.

Balkan Harbi öncesi dört bir yanımızda tıpkı bugünün Tekirdağ’ı gibi, Edirne’si, Bursa’sı, Eskişehir’i, Kayseri’si, Erzurum’u gibi canımızın parçası olan şehirlerimiz vardı. Bugün hepsi sınırlarımızın dışında kaldı. Üstelik bunların çoğunu da tek kurşun atmadan kaybettik. Nereden nereye geldik biliyor musunuz? 22 milyon kilometrekareden 780 bin kilometrekareye geldik. Nereden nereye… Hale bak hale.

Ayrıntılar geliyor...