Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz hak, hukuk neyse onun gereğini yaparız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak, "Hedefimiz Karayolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte bu köprüyü 3-4 ay içinde bitirmek." dedi.

Rize'den Ünye'ye gelen Erdoğan, Ordu Limanı'na inmeden önce sel felaketinin yaşandığı Ünye ilçesinde ve yıkılan köprü üzerinde helikopterle tur attı.

Başkan Erdoğan, daha sonra Cevizdere Köprüsü’ne geldi. Beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile köprüde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, köprüde devam eden yıkım çalışmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ile Vali Yavuz'dan detaylı bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Yapılan çalışmalarla şu anda temizleme çalışmaları belli bir noktaya gelmiş vaziyette. Henüz işimiz bitmedi. Karadeniz Sahil Yolu'na eş buradaki köprü ki şu anda malum yıkımı yapılıyor. Bu köprü malum 1960'da yapılmış bir köprü. Modern usullerle kazıklama sistemi ile yapılmış bir köprü değil. Tabi gelen bu sel altını da onun oymak suretiyle malesef bu köprüdeki bütün o tabliyeleri çökertti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da yaşanan sel sonrası bölgede incelemelerde bulunuyor. https://t.co/zcQTFYqZPF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Ağustos 2018

Bütün bu noktadaki bizim tesellimiz bir kardeşimizin ölümü dışında başka ölüm yok. Yaralı kardeşlerimiz var onların da tedavileri yapılıyor. Hedefimiz öncelikle 1960'da yapılan köprüyü bir an önce ihalesini yapacağız ve hedefimiz bu köprüyü üç dört ay içerisinde bitirmek. Bunun dışında 8 civarında küçük köprüler var. Bunları da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız burada yoğun bir çalışma ile birkaç firmaya ihale etmek suretiyle süratle bunları da yapacağız. Daha modern sistemle daha güçlü sistemle bunları bitirmiş olacağız. Süre olarak hedefimiz tamamını üç dört ayı geçirmeden bitirmek.

Bundan aldığımız ibretle, dersle süratle diğer yerlerde de bu tür olayların yaşanmaması için başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere diğer ilçe belediyelerimiz ve ilgili Bakanlıklarımız müşterek çalışmalarla Karadenizimizde bu tedbirleri de almış olacağız.

Fındık noktasında bazı hasarlar meydana geldi. Bu hasar tespit çalışmalarını Valilik riyasetinde yürütüyoruz. Bu konuda kimsenin bir rahatsızlığı olmasın. Bu hasar tespit çalışmalarıyla birlikte neyse bunun neticesi Türkiye Cumhuriyeti devleti bunları ödeyecek zenginlik ve kabiliyettedir.

İncelemelerinin ardından Ünye'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

'Tehdit dili ile bu milleti asla yola getiremezsiniz'

Bizi tehdit ediyorlar. Tehdit dili ile bu milleti asla yola getiremezsiniz. Biz, hukuk dilinden, haktan anlarız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Buradan tekrar sesleniyorum ABD'dekilere. Yazık. Siz NATO'daki stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz.https://t.co/lZx6134Tcs pic.twitter.com/1eoQe8LyOC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Ağustos 2018

'NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz'

Buradan tekrar sesleniyorum ABD'dekilere. Yazık yazık. Siz NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz.

Biz hak, hukuk neyse onun gereğini yaparız ama tehdide gelince kusura bakmasınlar. 'Şunu bunu vermeyeceğiz.' Senin olsun verme, bizde olanlar bize yeter. Biz düştüğümüz yerden evelallah kalkarız. Dün kalktık, bugün de yarın da kalkarız. Yeter ki milletim ayakta dursun.

Kaynak: TRT Haber, AA