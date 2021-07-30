Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 14:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve Tunus’taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri ile Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Etiketler: Cezayir Recep Tayyip Erdoğan
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