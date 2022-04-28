Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Suudi Arabistan, Türkiye açısından ticaret ve yatırımların yürüttükleri büyük ölçekli başarılara sahiptir.

Yeni dönemin başlaması gayretinde olacağız.

Türkiye Suudi Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz. Her alanda iş birliğimizi artırmanın müşterek menfaati olduğunu görüyorum. Bölgesel gelişmeler de gündemimizde olacak.

Ziyaretim, 2 kardeş ülke olarak yeni bir iş birliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin tezahürüdür.

Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA ve füze saldırılarını bir kez daha kınıyorum. Ziyaretimin karşılıklı güven ve saygı temelinde daha da güçlenmesini temenni ediyorum.

Türkiye'de ABD-Rusya mahkum takası

Bölgede barışın yakın olması temennisi içindeyiz. Guterres görüşmelerin olduğu yönünde bana bilgi verdi. Putin de aynı kanaatleri ifade etti BM'nin devreye girmesinin olumlu olduğunu o da söyledi. Putin'in arama gerekçesi, Rusların ABD'deki bir vatandaşlarının esir alınması. Aynı şekilde ABD'nin de Rusya'da bir vatandaşların esir alınması. Biz MİT ile birlikte devreye girdik. Putin de bu yönde teşekkür etti. 'Bundan sonra da sıkı temas halinde olalım ve bu süreci olumlu şekilde sonlandıralım' dedi Putin.

Özgür Özel'e tepki

Avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunların içinde dokunulmazlığı olmayanlar var, olanlar var. Avukatlarımız çalışmalarını yapıyor. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili avukatlarımız davalarını açıp Türkiye'nin Cumhurbaşkanına hakaret edilebilir mi edilemez mi bakacaklar. Artık AHİM ile ilgili bir durum yok. Artık davada hüküm var. Bu ağırlaştırılmış bir müebbettir. Herkes buna saygı duymak mecburiyetinde. Başka ülkelerde hukuk varda bizde yok mu? Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle, devleti hiçe sayanlar bunun bedelini ödeyecekler.

Biden ile olası görüşme

Biden beni ararsa görüşmeyi yaparız. Dışişleri Bakanım onların dışişleriyle görüşmelerini yapıyor. Ben yeri geldiğinde nasıl Putin'i arıyorsa, herhalde Biden'ın da bu süreci böylece takip etmesi lazım.