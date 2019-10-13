Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazete, televizyon ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

"Öfkeyle kalkan zararla oturur"

Öfkeyle kalkan zararla oturur. 'Öfke değil sabır diyeceğiz' ki inşallah zafere ulaşalım. Sayın Trump'la bu süre içerisinde birkaç görüşmemiz oldu. Malum ayın 13'ü için bir randevulaşmamız oldu. Washington'da bir araya gelme durumumuz söz konusu. Aynı şekilde Dışişleri ve Savunma bakanlarımızın görüşmeleri var. Hazine ve Maliye Bakanımızın görüşmeleri var.

"Siz vermezseniz dünyada bu silahları temin edeceğimiz yerler bitmedi"

Tabii bu ekonomik yaptırım, vesaire gibi ifadeler kullanılıyor ama doğrusu ben bu konularda da bu ifadeleri bu sürecin biraz nükteleri olarak görmek istiyorum. Çünkü, bugün Almanya Şansölyesi'ne de söyledim. Dedim ki 'NATO'da ortak olduğunuz stratejik ortaklarınıza karşı bu tür ekonomik yaptırım vesaire, 'Ben silah göndermeyeceğim.' gibi yaklaşımlarınızı bana izah eder misiniz? dedim. Bu ne anlama geliyor?

Dün Dışişleri Bakanınız parlamentoda böyle bir açıklama yaptı. Biz o zaman NATO'da nasıl ortağız? Siz bize silahı bedava vermiyorsunuz. Paramızla veriyorsunuz. Peki, bulunduğumuz noktada NATO'yu korumaya gelince, bu koruma işlemini nasıl yapacağız? Şunu da söyleyeyim. Siz vermezseniz dünyada bu silahları temin edeceğimiz yerler bitmedi. Patriotlar verilmedi, biz de S-400 aldık. Yıllarca İHA'yı vermediler. İHA'yı yaptık. SİHA'yı vermediler SİHA'yı yapıyoruz. Şimdi SİHA'nın bir kademe daha ilerisini test ediyoruz, o da olacak. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı.

"Öyle veya böyle F-35'in muadili dünyada uçak üreten yerler yok mu? Var"

Şunu bir defa bilin, biz çalışıyoruz, koşturuyoruz. Yüzde 20 idi savunma sanayisinde göreve geldiğimizde yerli ve millilik, şimdi yüzde 70. Hele hele böyle acil durumlarda ise çok daha farklı versiyonlar var.

F-35'lerin parçalarının gövdeye ait çok önemli ait parçasını biz Türkiye'de üretiyoruz. Offset kapsamında burada yapıyoruz. Burada yapıldığı halde bunlar böyle bir karar alıyor. Bu tabii diğer ülkelere verecekleri uçakları ister istemez geciktirecektir. Öyle veya böyle F-35'in muadili dünyada uçak üreten yerler yok mu? Var. Oralardan bize teklifler gelmeye başladı. 'Onlar vermezse biz veririz'. diyorlar. Açıklamaları da yapmaya başladılar. Mesele güçlü olmak mesele dik durmak.

"Sayın Putin'le atılması gereken adımları da beraber atıyoruz"

Avrupa bu mesajı aldı. Bayağı da sıkıntıları var. Mesaja en ciddi cevabı da Boyko verdi. Boyko'nun verdiği cevap 'Türkiye bize Brüksel'den daha yakın' dedi. 'Komşumuz' dedi. Dolayısıyla Avrupa Birliği bu konuşmalarına dikkat etmesi lazım' dedi. Bulgaristan Başbakanı. Herhalde bu önemli bir şey. Diğer soru Rusya'yla ilgili. Putin şu ana kadar takındığı tavırlar özellikle tabii Astana Süreci ve Birinci Soçi Mutabakatı ondan sonra Ankara-Tahran, tekrar döndük Soçi, sonra Ankara, şimdi önümüzde Tahran var.

Bütün bu çalışmalarımızı başarılı bir şekilde yürüttük. Başarılı şekilde de yürütüyoruz. Bütün talimatlara Rusya'da uyulması hassasiyetini görüyorum. Bu noktada biz 24 saat içerisinde Sayın Putin'le herhangi bir sıkıntı olduğu anda görüşmelerimizi yapıyoruz. Atılması gereken adımları da beraber atıyoruz. Gerek Dışişleri, Savunma bakanlarımızın birbirleriyle görüşmeleri, gerek istihbaratımızın birbirleriyle görüşmeleri gayet uyumlu şekilde devam ediyor. Burada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil.

"PYD'nin DEAŞ'lı tutukluların kaçtığını açıklaması bir dezenformasyondur"

PYD'nin 785 DEAŞ'lı tutuklunun kaçtığını açıklaması bir dezenformasyondur. Bunu yapmak suretiyle şu anda Amerika'yı tahrik etmek istiyor veya Batı'yı tahrik etmek istiyor. Çünkü, İngiltere'yle konuştuğumda, yani Boris aynı şeyi söylüyor. Merkel ile konuşuyorum aynı şeyi söylüyor. 'Peki, bu DEAŞ'lıları falan ne yapacaksın?' falan gibi ifadeler kullanılıyor. Biz bu noktada, bu karar açıklandığı anda -ki bunun cevabını verecek olan bize Amerika'dır- derse ki 'Tamam biz teslim ediyoruz.' teslim ediyoruz dediği anda biz gerekli tedbiri alır ve bunu yaparız.

"Suriye'yle sınırı olmayanlar Suriye'ye müdahale etmeye çalışmıyor mu?"

Fransa, burada çok garip. Yani öyle garip açıklamalar yapıyor ki bu kadar tecrübesiz, siyasetten bu kadar uzak. Yani, yanına biraz şöyle deneyimli, tecrübelerini birilerini al da öyle konuş, yok. Kendisine zaten söyledim bir keresinde, 'Ruanda'nın hesabını kim verecek?' dedim. Öbür tarafta Cezayir'in hesabını kim verecek? Senin geçmişin bu tür karanlık bir tarihe sahipsin. Bunun cevabını ver. Bizim geçmişimizde böyle bir şey yok. Bak şimdi, daha yeni Fransa, yani kendinden çok çok uzaktaki Mali'ye müdahale ediyor. Peki, Mali'ye müdahale ederken şimdi bu mücadeleyi Mali'de yapmazsak veya müdahaleyi yapmazsak Marsilya'da mücadele etmek zorunda kalırız.' diyor.

Marsilya nerede, Mali nerede? Böyle bir devlet başkanı olur mu? Daha da önemlisi Mali'yle kendisi sınır değil. Şu anda Suriye'yle sınırı olmayanlar Suriye'ye müdahale etmeye çalışmıyor mu? Bunu kendisi, Sayın Trump söylüyor. Kilometresi doğru mu bilmiyorum da '9 bin kilometre uzaklıktayız.' diyor. 'Bizim orada ne işimiz var.' diyor. Bu güzel de bunun gerisini de getir işte. Ama gerisi gelmiyor. Ben tabii daha uzak olduklarını biliyorum da... Böyle bir durum var ve Fransa'dan Mali'ye füze atsan oraya düşmez. Ha belki nükleer başlıklı olsa düşebilir de ama füze oraya düşmez. Böyle bir durumda bakıyorsunuz, Mali'ye girmeyi kendine hak olarak kabul edebiliyor. Böyle bir durum söz konusu.

"7 binden fazla kişiyi, yabancı savaşçı olarak gözaltına aldık"

Tabii bizim yaptığımız güvenlik operasyonları, bunu yapıyoruz. İki, yabancı bir defa teröristler var ve biz bunlardan da çok ciddi sayıda deport ettik. Bunları da gönderdik. Bir başka adım, özellikle uluslararası koalisyon. Bunlardan destek istedik. 'Gelin' dedik bir uluslararası donörler toplantısı yapalım ve bu güvenli bölgeyi de biz inşa edelim, ihya edelim ve bu insanları çadırlardan kurtaralım.

İlk etapta konteynırları düşünmüyoruz da çadırlarda yaşayanları oralardan kurtaralım. Ama karşımızda ya bunlar güzel de hadi adımı atalım. Mesela, Birleşmiş Milletler'de (BM) her birine kitapçıklar verdim bunları anlatan. Olumlu bir cevap yok ve örgüte, çok ciddi bunlardan finans akıyor. Bütün kaynak orası. Ayrıca zaten Deyrizor ve o civardaki petrolü de ağırlıklı olarak şu anda PYD/YPG bunlar alıyor, kısmen DEAŞ alıyor hatta daha ileri gideceğim bunları da rejime satıyorlar. Böyle de bir durumları var.

Böyle bir kaynak akışı da söz konusu. Önemli bir adım da tabii biz 7 binden fazla kişiyi, yabancı savaşçı olarak gözaltına aldık ve bunların ciddi bir kısmını da geldikleri ülkelere gönderdik. Bunlarla birlikte bu attığımız adımlar da ne yazık ki karşılığını bulmuyor. 70 binden fazla kişinin ülkeye girişini yasakladık bu şekilde. 4 binden fazla kişi tutuklandı ve özellikle de bütün bunlar Fırat Kalkanı Harekatı ve Musul'daki operasyonlar dışında yaptıklarımız. Bu kadar kararlı olarak işin üzerine gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz.

"Sivil halka saldırma noktasında hep acımasızca yaptılar"

Sivil halka saldırma noktasında, bunların biliyorsunuz ta Afrin, El Bab, Cerablus, o dönemde de ne yazık ki bunları hep acımasızca yaptılar. Bütün bu adımları atmanın sebebi aslında tahriktir. Yani bir yerde bizi tuzağa düşürmektir. Çünkü bunlar terör örgütü. Terör örgütünün yapacağı iş nedir? Dünyaya karşı bir devleti tuzağa düşürmek suretiyle uluslararası camiada bizi adeta günahkar kılmak. Böyle bir adımı atmak istiyorlar ve bu adımı attılar, tabii tutmadı.

Aynı şeyi şimdi burada yapıyorlar. Burada bunu yaparken de işte Muhammed Ali'nin 9 aylık öldürülmesi gibi, daha önce meşhur Aylan bebeğin maalesef kıyıya vuran cesedi gibi, bunlar bir tane iki tane on tane değil çok çok fazla. Ama bunun tabii aynı şekilde bu algıyı tersine çevirmek gerek sosyal medyayla gerekse sizler vasıtasıyla, yazılı görsel bunu yürütmemiz lazım. Bunu bu şekilde yapmamızın gereğine ben inanıyorum.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki

Bunu çok açık ve net söylüyorum; tamamıyla bir hadsizliktir, haddini bilmemektir.

Kaynak: AA