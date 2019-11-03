Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret03 Kasım 2019 Pazar 16:03 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırına gitti. Erdoğan, komutanlardan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, GAP Havalimanı'na indi. Erdoğan, daha sonra Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçti.
Cumhurbaşkanı, Kara Kuvvetleri İleri Müşterek Hareket Merkezi'nde, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı.
Şanlıurfa Valiliği'ni de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Akçakale Devlet Hastanesi'ne de gitmesi bekleniyor. Erdoğan'ın, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da düzenlediği saldırıda yaralananları ziyaret edeceği belirtildi.
Kaynak: TRT Haber