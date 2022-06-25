Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 15:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebine dair hususlar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayii ihracatında Türkiye’ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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