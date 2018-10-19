Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen "STAR Rafinerisi"nin açılış töreni, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan hükümetinin üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, çeşitli enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar katıldı.

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırımı olan STAR Rafinerisi, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde son yıllarda gerçekleştirilen en büyük petrol operasyonları arasında yer alıyor. Rafineri, Türkiye'deki ilk "Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi"ne sahip proje olma özelliği de taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev rafinerinin açılışındaki konuşmasının satır başları şöyle;

Sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 18 Ekim 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan dün itibarıyla 27. yılını geride bıraktı. Esasen bugünkü Azerbaycan tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nin bizim son devletimiz oluşu gibi kardeşlerimizin de en genç devletidir.

Bundan yaklaşık bir ay önce Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından kurtuluşunun 100. Yıldönümü etkinlikleri için Azerbaycanlı kardeşlerimizle biraradaydık. Bakü'de şanlı Türk ve Azerbaycan ordularının resmi geçitlerini kardeşlerimizle birlikte heyecanla ve gururla izledik.

Türk askeri birlikleri Azerbaycanlı kardeşleri ile geçmişte nasıl omuz omuza çarpıştılarsa o gün de öyle omuz omuza yürüdüler. Bu geçit töreni iki ülke arasında işbirliğinin iki devlet bir millet oluşumuzun nişanesiydi. Bugün Star Rafinerisi'nin açılışıyla dünyaya örnek teşkil eden ilişkilerimizi bir adım daha öteye taşıyoruz. Azerbaycan'la ilişkilerimizi sadece hamaset sadece siyaset boyutunda bırakmayıp güçlü bir ekonomik çerçevede oturtuyoruz. Bu tesis enerji alanındaki dayanışmamızı güçlendirmek için uzun süredir yaptığımız çalışmaların en önemli ve somut örneklerinden biridir.

Daha önce Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattı projelerini hayata geçirmiştik. Geçtiğimiz Haziran ayında her biri ayrı öneme sahip bu stratejik projelere bölgesel ve küresel ölçekte etkiye sahip olacak TANAP'ı da ekledik. Bugün açılışını yaptığımız Star Rafinerisi ile birlikte Azerbaycan'la kardeşlik ilişkilerimizin stratejik boyutunu daha da güçlendirmiş oluyoruz.

Türkiye ile Azerbaycan'ın öncülüğünde hayata geçirdiğimiz her proje ülkelerimizin bölgesel güç olma vasfını tahkim etmektedir. Dünyanın ticaret savaşları ve krizlerle sarsıldığı bir dönemde birer birer açılışını yaptığımız bu projelerin ülkelerimizi hem tek tek kendi gayelerine hem de ortak hedeflerine yaklaştırdığına inanıyorum.

Her şeyden önce 6,3 milyar dolarlık bir yatırım Star Rafinerisi. Ama bunun dışında bir diğer taraftan konteyner limanı bir taraftan ilk açılışıyla adımını attığımız yine petro kimya tesisleri bütün bunları ele aldığımız zaman bakıyorsunuz yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırım burada söz konusu.

2008 yılından beri enerji alanında ülkemizde önemli yatırımlara imza atan Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR Star Rafinerisi'ni bu rakamla bu yatırımla ülkemize kazandırmıştır. Son 30 yıldır gerçekleştirilen en büyük reel sektör yatırımı olan Star Rafinerisi Avrupa, Orda Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük petrol tesislerinden biri olarak inşallah faaliyet gösterecektir. Rafineri ülkemizin ilk stratejik yatırım teşvik belgesine sahip proje olma özelliğini de taşıyor.

Ayrıca tabi böyle bir yatırım olunca bizim üzerimize düşen de bir görev var. Kendilerine ayrıca bir destek de vereceğiz o destek de bundan böyle sadece Bakanlıkta bütün muameleler yürümek suretiyle işlemler bu teşvikten de istifade etmiş olacak. Zira marifet iltifata tabidir. İltifatsız olursa zayidir.

[STAR Rafinerisi açılıyor] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu rafineri, Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir.https://t.co/7V24riCsCj pic.twitter.com/MIhMvi7cx9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Ekim 2018

Aynı zamanda bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. Bu şekilde petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar civarında tasarruf edilmesi petrol ürünlerinde dışa bağımlılığın azalması hedefleniyor. Günde 214 bin varil yılda 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine ve 1,6 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip rafineride dizel, nafta, jet yakıtı ve LPG gibi petrol ürünlerinin üretimi gerçekleştirilecek.

İstihdam boyutuylada önemli olan bu tesiste bin 100 kişi görev yapacak. Böylece Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerine önemli bir girdi sağlamanın yanında Ege Bölgemizin refahınıda yükseltmiş olacağız. İki devlet bir millet olarak kendi ülkelerimiz yanında bölgedeki tüm halkların güvenliği istikrarı refahı ve zenginliği için de çalışıyoruz.

Gönül bölgedeki herkesle bu samimiyeti görebilmeyi isterdi. Doğu Akdeniz'deki hidro karbon kaynaklarına yönelik tek taraflı oldu bittiler gibi başarısızlığa mahkum çeşitli girişimlerden üzüntü duyuyoruz. Bu durum bölgemizde hala istikrarsızlık ve gerilimden beslenme politikalarından vazgeçemeyenler bulunduğuna da işaret ediyor. Türkiye olarak bu tür dayatmalara karşı cevabımızı hem sahada hem de diplomatik alanda en güçlü şekilde vermeyi sürdüreceğiz. Ülkemizi ve kardeşlerimizi yok sayan hiç bir teşebbüsün başarı şansı olmadığını eninde sonunda tüm taraflar görecektir.

Dostluğa, dayanışmaya birlikte kazanmaya yönelik her teklife açık olduğumuzu buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Şu anda açılışını yaptığımız bu tesis işte bu kazançlı işbirliğinin en güzel örneğidir. Herkesi benzer işbirliklerine davet ediyoruz. Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgemizin güvenliği ve istikrarının olmazsa olmaz aktörleri olduğu artık herkes tarafından kabul edilmeye başlanan bir gerçektir. Bu iki ülkenin içinde yer almadığı rıza göstermediği, destek vermediği hiçbir proje hedefine ulaşamaz. Bununla birlikte Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin çeyrek yüzyıldır hala işgal altında bulunuyor olması kabul edilebilir bir durum değildir.

Kaynak: TRT Haber