Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Meydanlar şu anda gayet iyi. Beklentim milletin yatırımları değerlendirmesi. Benim aziz milletim, bu ülkeye en ufak bir yatırımı olmayanların ideolojik formatlamasına, bu tezgaha, bu tuzağa düşmemeli. "Bugüne kadar bize hangi iktidar ne kazandırdı?" buna bakması gerekir diye düşündürüyorum.

- Şehir planları büyük önem arz ediyor. Ne tür sıkıntılar çekiliyorsa plansızlıktan çekiliyor. Bizim yerel yönetim anlayışımızda planlar uzun vadeli hazırlanacak. Alt yapı ve ulaşım sorunları. Her evde fazla otomobil sayısı olunca park sorunu yaşanıyor. Apartmanların altında otopark olması lazım. Daha önceki yapılaşmada maalesef mecburiyet olmasına rağmen apartmanların altında otopark yok. Ne yapıyor kaldırımın üstüne aracını park ediyor. En son Kartal'da bir felaket yaşadık. Buradaki sıkıntı 3 kat izin almış 8 kata çıkarmış. Her yerde buna benzer kaçak yapılaşmalar var. Bu kaçak yapılaşma bizi tehdit ediyor. İstanbul'un deprem bölgelerimde bu sıkıntılar var. izmir'de de aynı sıkıntılar var. Bu tehdit bir büyük depremde faturası bunun ne olur belli değil. O yüzden sürekli uyarılarımızı yapıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Benzersiz şehirler anlayışıyla da şehirlerimizin kültürüne uygun şekilde buna uygun olarak şehirleşme yapılacak. Özellikle buralar turistler için bir çekim alanı oluyor. Çevreye saygılı şehirler yapalım diyorduk. Millet bahçeleri, kıraathaneleri gibi... Millet bahçeleri bizim tuttu. Belediyelerimiz bunu yapmaya devam ediyor. Millet kıraathaneleri de yapılıyor. Gerek kitapları ile gerek ikramlarıyla milletin kendi imkanları kendine dönüyor. Bu kaynaşmayı da sağlıyor. Seminerler sohbetler bunlar yapılabiliyor. Sosyal belediyeciliği çok önemsiyoruz. AK Parti belediyeciliği sosyal bir belediyecilik anlayışıdır. Yatay şehirleşmeye öncelik verdik.

- Atık suların kesinlikle denize deşarj edilmemesi noktasında ikazlar yaptık. İzmir körfez kokudan geçilmiyor. Kaç dönemdir CHP'nin burası. Kalkıp da burada bu hassasiyeti göstermediler.

- Ben belediye başkanı iken İstanbul'un nufusu 8 milyondu. Şu anda 15 milyon. Toplu taşıma kültürü dahi bizde henüz gelişmedi. Biz özellikle metro metrobüs ile toplu taşıma kültürünü yaygınlaştıralım ki vatandaşım her yere kendi aracıyla gitme durumunda kalmasın. Marmaray milyonlarca insanı Üsküdar'dan Sirkeci'ye geçirmiştir. Bu kültür bizde artık gelişmeye başladı.

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