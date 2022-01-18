Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sırbistan Cumhurbaşkanı değerli dostum Vucic'i ve heyetini Ankara'mızda misafir etmekten memnuniyet duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kendilerine bir kez daha başkentimize hoşgeldiniz diyorum. Sırbistan ile ilişkilerimiz mükemmel seviyededir. Değerli dostumla ikili gerçekleştirdiğimiz görüşmede iş birliğimizin geldiği aşamayı kapsamlı şekilde ele aldık. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımlar üzerinde durduk. Başta Balkanlar olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'la ticaret hacmini geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla 2 milyar dolar seviyesine taşıdık. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır.https://t.co/JgA773pYYS pic.twitter.com/yLV4Ea8Deb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 18, 2022

2021 ilişkilerimiz açısından müstesna bir yıl oldu. Salgının olumsuz etkilerine rağmen ikili ticaret hacmimizi geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla 2 milyar dolar seviyesine taşıdık. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır. Sırbistan'ın başarıyla yürüttüğü kalkınma hamlesine Türk firmalarının katkı sunması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Türkiye olarak ülkemizde yatırım yapmak isteyen Sırp yatırımcıları gereken yardımları yapmaya devam edeceğiz. TİKA, bugüne kadar Sırbistan'da 323 proje gerçekleştirdi.

[Balkanlar'da artan gerilim]Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesine ihtiyaç duyulduğu da aşikardır.https://t.co/JgA773pYYS pic.twitter.com/JoqBjTsUj2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 18, 2022

Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesine ihtiyaç duyulduğu aşikardır.

"Sırbistan'daki seçim sonrası 3 lideri bir araya getireceğiz"

Buradaki sıkıntıları giderebilmek için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Önümüzde Sırbistan'da bir seçim var. Bunun akabinde biz istiyoruz ki üçlü grubun liderlerini bir araya getirelim ve onlarla bir toplantı yapalım. Bu toplantı ile de Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü sağlayabilmek için adımlar atalım. Şu anda özellikle yapılmakta olan otoban çalışmaları ve bu çalışmalar üzerindeki nüans farkları diyebileceğimiz bazı hissi yaklaşımlar var bunları bir kenara koyar da burada gerçekten ideal olan yaklaşımı yakalarsak ki buna biz birlikte yardımcı olalım istiyorum. Gerek Bosna Hersek'teki yaklaşımda Boşnaklar, gerek Hırvatlar ve gerekse Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim ve bu işi başaralım. Bu karara vardık. İnşallah seçimin ardından bu adımı atalım istiyoruz bu konuda mutabıkız.

ABD'nin Eastmed'den çekilmesi

Arnvutluk'ta da açıkladığım gibi aslında bana göre ABD'nin geri çekilme kararı mali analizlerden sonra yani yaptılar analizlerini ve bu maliyet analizlerinde kendileri için fayda görmediler. Bunun için de Doğu Akdeniz'deki çalışmalarından geri çekilme kararı aldılar.

İsrail'le ilişkiler

Cumhurbaşkanı Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var. Belki Sayın Herzog'un Türkiye'ye ziyareti olabilir.