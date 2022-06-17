Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 16:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sıfır Atık' projesiyle geri dönüşümde büyük yol aldık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji ve iklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Yeşil hidrojen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
İklim değişikliğiyle mücadelede bir diğer araç da yenilenebilir enerjidir. Yeşil büyümeyle yol haritalarımızı yürütüyoruz. Finansman bu sürecin kilit başlığı olarak öne çıkıyor. Bu husustaki en büyük sorumluluk sorunun asırlardır sebebi olan ülkelere düşmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katılıyor. https://t.co/JlZsykINjH— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 17, 2022
Türkiye, yenilenebilir kurulu gücü itibariyle dünya 12'incisi ve Avrupa 5'incisidir.
Sıfır Atık projesiyle geri dönüşümde büyük rol aldık.
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