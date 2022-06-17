Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Yeşil hidrojen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

İklim değişikliğiyle mücadelede bir diğer araç da yenilenebilir enerjidir. Yeşil büyümeyle yol haritalarımızı yürütüyoruz. Finansman bu sürecin kilit başlığı olarak öne çıkıyor. Bu husustaki en büyük sorumluluk sorunun asırlardır sebebi olan ülkelere düşmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katılıyor. https://t.co/JlZsykINjH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 17, 2022

Türkiye, yenilenebilir kurulu gücü itibariyle dünya 12'incisi ve Avrupa 5'incisidir.

Sıfır Atık projesiyle geri dönüşümde büyük rol aldık.