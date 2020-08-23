Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Teknolojik bağımsızlık her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir. İnsan kaynağından teknoloji üretimine kadar geniş bir yelpazede projelermizin hayata geçirilmesi hususunda kamu ve özel sektör hep birlikte çalışıyoruz. Savunma sanayi duraklamayı kaldırabilecek bir alan değildir. Daha ileriye gitmek, daha gelişmişini üretmek mecburiyetindeyiz.

Türkiye dünyadaki çatışmaların, gerilimlerin en yoğun yaşandığı coğrafyanın tam merkezinde yer alıyor. Geniş bir coğrafyada kendi politikalarımızı hayata geçirebiliyorsak sebebi siyasi ekonomik ve teknolojik alanda geldiğimiz seviyedir.

Milletimiz 7 yılı aşkın süredir her seferinde milli iradenin, istiklalinin ve istikbalinin yanında yer almıştır. Türkiye, 2023'te hem dışardaki hem içerdeki faşist kafalara hak ettikleri cevabı verecektir.

Türkiye'nin demokratik hukuk devleti niteliğine yönelik her saldırıyı engelleyerek, her oyunu bozarak yolumuza devam edeceğiz.

Hedefimiz, kritik hiçbir alanda dışarıdan ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayi geliştirme ve üretim altyapısı inşa etmektir.

Savunma sanayiindeki dinamizmin en önemli göstergesi firma sayısının 56'dan 1500'e çıkmasıdır.

Türkiye dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biridir.

Bugün 2 adet acil müdahale ve dalış eğitim botu, 2 yeni SAT botu ve 8 adet süratli devriye botunu Deniz Kuvvetlerine kazandırıyoruz.

Savunma sanayinde, takip eden değil takip edilen, tüketen değil üreten, yeniye öncülük eden bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor.

Hedefimiz İHA, SİHA, TİHA yanında insansız ve otonom deniz araçlarının da dahil olduğu kara, hava ve deniz unsurlarımızın müşterek görev icra edeceği seviyeye ulaşmaktır.

Gelin uçak gemisi de inşa edelim. Herhalde yaparız değil mi? Sadece Anadolu (Gemisi) yetmez bu adımı da atmamız lazım.

Giresun'daki sel felaketi

5 ölümüz vardı, yaralılarımızın sayısı 12 civarındaydı. Kurtarılanlar 150'ye yakındı. Malesef Rize'de de yaralılar var. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza şifalar nasip eylesin. Devlet olarak buradaki tüm tahribatı süratle açarız. Ben hemen İçişleri Bakanımı bunun yanında Murat Kurum, Bekir Pakdemirli bakanlarımı bölgeye gönderdik. Bütün kurumlarımız orada çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan yıkılan köprüler var, yıkılması gerektiği için orada yıkılan köprüler var. Bu felaketi hemen ortadan kaldırıp halkımızı o mutlu günlerine döndürelim diyoruz. Bakanlarımız 'Biz bunu yaşamadık bu kadar ağır bir felaket' dedi.