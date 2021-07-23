Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Burada felaketin boyutu çok ileri derecede. Ekiplerimiz zarar tespit çalışmaları yapıldı, yapılıyor. Ne olursa olsun biz en kısa zamanda sizlere gereken ödemeleri yaparak sizleri kurtarmanın gayreti içerisinde olacağız. Hükümetimizin bu tür olaylar karşısında sıkıntısı yok.

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