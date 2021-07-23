Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 17:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Arhavi'de sel bölgesinde incelemelerinin ardından vatandaşlara sesleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
-Burada felaketin boyutu çok ileri derecede. Ekiplerimiz zarar tespit çalışmaları yapıldı, yapılıyor. Ne olursa olsun biz en kısa zamanda sizlere gereken ödemeleri yaparak sizleri kurtarmanın gayreti içerisinde olacağız. Hükümetimizin bu tür olaylar karşısında sıkıntısı yok.
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Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Artvin Recep Tayyip Erdoğan
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