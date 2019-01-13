Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Karasu ilçesinde "BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’da temel atma töreninde konuşuyor. https://t.co/UpqUnrzeg2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"1 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Kendi ihtiyaçlarımız haricinde Katar başta olmak üzere dünyanın pek çok farklı ülkesine yıllık 1 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

"Bu ülke dimdik ayaktadır ve yoluna devam edecektir"

Ne dediler, 'Türkiye battı, bitti, yatırımlar, üretim durdu.' Hepsine inat yatırımlarda da üretimler de devam ediyor. Bu ülkeyi hazmedemeyenler, isteseniz de istemeseniz de bu ülke dimdik ayaktadır ve yoluna devam edecektir. Karasu'ya muhteşem bir yatırım tesisini kazandırmış olacağız.

"Türkiye-Katar iş birliği güçlenmeye devam edecektir"

15 Temmuz darbe girişiminden ağustos ayında yaşanan kur saldırılarına kadar hemen her konuda Katarlı kardeşlerimizin ülkemizle sergilediği dayanışmayı asla unutmadık, unutmayacağız. Bundan sonra da savunma sanayinden ticarete, turizmden enerjiye kadar Türkiye-Katar iş birliği güçlenmeye devam edecektir.

"Bu millet mazlumlara sahip çıkmayı bilen bir millettir"

Bu topraklar tarih boyunca darda kalanların, zulme ve baskıya uğrayanların dini, dili, inancı, etnik kimliği dolayısıyla eziyet çekenlerin yegane sığınağı olmuştur. Bu millet mazlumlara sahip çıkmayı bilen bir millettir. Ülkemiz ekonomik, siyasi ve askeri bakımdan güçlü olduğu dönemlerde Açe'den Habeşistan'a, Kafkaslar'a kadar güvenlik ve istikrarın teminatı olmuştur.

"Savunma sanayii alanında caydırıcılığımız çok yüksek olmak zorundadır"

Türkiye askeri kapasitesi ile, ekonomik siyasi ve diplomatik kabiliyetleriyle güçlü olmak zorundadır. Savunma sanayii alanında caydırıcılığımız çok yüksek olmak zorundadır. Yola çıktığımızda savunma sanayii gücümüz yüzde 20'lerdeydi. Şimdi yüzde 68'e kadar çıktı. Yeter mi? Yetmez. Caydırıcılığımızı ileri teknolojiyle çok daha üst bir noktaya getirmeliyiz.

"Bizi aldatamayacaklar"

Suriye'de aynı oyunlar oynanıyor. Şimdi bu oyunları oynayanlar bilmelidir ki kullandıkları enstrümanlar, insanları kastediyorum, yanlış enstrümandır. Bu enstrümanlar onları aldatıyor. Bizi aldatamayacaklar.

"Bize Afyon ekimini yasaklayanlar kendileri cayır cayır afyon ekiyordu"

Afyon ve kenevir ekimiyle ilgili kısıtlamaların da yer alması konunun başka önemli bir tarafı. Bize Afyon ekimini yasaklayanlar kendileri cayır cayır afyon ekiyordu. Kenevir ekiminin çok farklı alanlarda çok farklı faydalarının da olduğunu göreceğiz. Şimdi kenevir ekimi sürecini başlatacağız.

"Savunma sanayi dışa bağımlılık oranımızı, yüzde 35'ler seviyesine düşürdük"

Savunma sanayiinde son 16 yılda aldığımız büyük mesafe sadece devletin, sadece kamunun başarısı değildir. Bu süreçte özel sektör firmalarımız da oldukça katkı sağlamıştır. Hiçbir ülke yüzde 100 üretimi kendi ülkesinde yapmaz, yapmıyor, mantıklı da değil. Şu anda F-35'lerin belli parçalarını biz gönderiyoruz. Attığımız adımlar sayesinde 2002 yılında yüzde 80'leri bulan savunma sanayi dışa bağımlılık oranımızı, yüzde 35'ler seviyesine düşürdük.

"CHP'li milletvekilleri kendi ürettiğimiz İHA ve SİHA'lardan rahatsızlar"

Ülkemizin savunma sanayini bir avuç yabancıya mahkum edenler, şimdi çıkmışlar utanmadan bizim politikamızı eleştiriyor. CHP'den yerli ve milli bir tavır beklemiyoruz. Tarihlerinde böyle bir anlayış yok. CHP'li milletvekilleri kendi ürettiğimiz İHA ve SİHA'lardan rahatsızlar.

"Tank, palet fabrikasının satılması diye bir şey yok"

Tank, palet fabrikasının satılması diye bir şey yok. Tank-palet fabrikasında çalışan kardeşlerimin CHP'nin yalanlarına itibar etmediğini biliyorum. Tank-palet fabrikasına 40-50 milyon dolar yatırım yapılacak. Burada yapılan iş özelleştirme de değildir.

Kaynak: TRT Haber