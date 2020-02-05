Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'de TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Savunma sanayinde son 17 yılda yaptığımız hamlelerle yerlilik ve millilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkmış durumda.

ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'ni çok ama çok önemli görüyorum. Bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'ni çok ama çok önemli görüyorum. Bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız. pic.twitter.com/QEpzChQio1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 5, 2020

"Savaş uçağımızı 2023'te hangardan çıkaracağız"

Bozdoğan füzemizi en kısa sürede envantere alacağız. Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı 2023'te hangardan çıkaracağız. Türkiye'ye F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı kendi uçağımızı yaparak vermiş olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi milli savaş uçağımızla vermiş olacağız.https://t.co/XVX4Axq62S pic.twitter.com/Y2Dp8BixNc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 5, 2020

Milli tasarım olan Gökbey helikopterimiz de test uçuşları sonrası seri üretime geçecek.

Yerli savaş uçağımız dahil, tüm platform ve sistemlerimizde kendi motorumuzu kullanacağız. Şu anda bunun da çalışmalarını yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli savaş uçağımız dahil, tüm platform ve sistemlerimizde kendi motorumuzu kullanacağız. Şu anda bunun da çalışmalarını yapıyoruz.https://t.co/XVX4Axq62S pic.twitter.com/B2Nnaas2rc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 5, 2020

"Ülkemiz bilek güreşinin yapıldığı coğrafyanın tam merkezinde"

Dünyada güç dengelerinin yeniden kurulduğu bir dönemden geçiyoruz. Ülkemiz bilek güreşinin yapıldığı coğrafyanın tam merkezinde. Türkiye maruz kaldığı oyunların üstesinden başarıyla geldiyse bunu siyasi ve ekonomik gücünü aynı anda artırmasına borçludur.

Van'da çığ altında kalan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza şifalar diliyoruz.