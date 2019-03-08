Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Son 17 yılda Şanlıurfa’ya 45 katrilyon lira yatırım yaptık"

31 Mart’tan sonra yol arkadaşlığımızı çok daha ileriye taşıyacağız. Şanlıurfa’nın geleceğine kastedenlere inat el ele, kol kola hedeflerimize yürüyeceğiz.

Urfa’ya tarihinin en büyük hizmetlerini getirdik. Son 17 yılda Şanlıurfa’ya 45 katrilyon lira yatırım yaptık. Şehrimize 30 bin seyirci kapasiteli stadyum kazandırdık. Şanlıurfa’ya bin 775 yataklı 89 adet tesisi kazandırdık. Bin 700 yataklı şehir hastanesini de şehrimize kazandırıyoruz. İnşaatı devam ediyor, iki yıla kadar hizmete alacağız. İmar barışıyla 160 bin Şanlıurfalı vatandaşımızın sıkıntısını çözdük. Şanlıurfa’da bölünmüş yol uzunluğunu 575 kilometreye çıkardık.

"Yıllar yılı CHP her yapılanın karşısına dikilmedi mi?"

Dün Mardin’deydim. Mardin’e hızlı tren müjdesini verdim. Benim arkamdan bu bölücü terör örgütünün desteklediği malum parti var ya, onun eş başkanı bir ifade kullanmış, “Mardin’e hızlı trenin ne işi var.” Aynen, estiği gibi, yani Saadet Partisi… Onun başındaki zat da ne dedi? “Sivas’a trenin ne işi var” dedi. Yani Allah’tan şunu demedi, “Mardin’de havaalanının ne işi var” demedi. Hem bunu kullanırlar, ondan sonra da gelir havaalanında onunla birlikte uçuş yaparlar.

Şimdi oraya hızlı tren geldiği zaman biliyorum ki o hızlı trenden de bunlar istifade edecekler. Ama bunlarda ufuk yok. Yıllar yılı CHP her yapılanın karşısına dikilmedi mi? İstanbul’a birinci köprü yapıldı karşısına dikildi, iki yapıldı karşısına dikildi, üç yapıldı karşısına dikildi, Marmaray yapıldı denizin altında karşısına dikildiler, Avrasya Tüneli’ni yaptık karşısına dikildiler, Osmangazi’nin karşısına dikildiler. Şimdi İstanbul’u İzmir’e bağlıyoruz, onun da karşısına dikilmeye çalışıyorlar. Biz bu millete hizmetkarız, bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.

"Şanlıurfa’da çiftçiye toplamda yaklaşık 10 katrilyon TL destek verdik"

Bay Kemal ‘çiftçi battı’ diyor, senin kılavuzun karga. Son 17 yılda Şanlıurfa’da çiftçiye toplamda yaklaşık 10 katrilyon TL tutarında tarımsal destek verdik. Şanlıurfa’daki organize sanayi sayısını 5’e çıkardık. Böylece istihdamı da artırdık. Ülkemiz ve Urfa’mız için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz ülkemizi kardeşlikle büyütmek istiyoruz.

"Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler"

Bazı tezgahlara kesin ha gelmeyiniz. Bakıyorsunuz aday olmayınca menfaat neredeyse oraya gidiyor. Ne diyorlar, 'Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edenleri, kusura bakmasınlar, bu can bu tende oldukça bir daha biz bu trene kabul etmeyiz.

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