Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
-Bizim lügatimizde yapamayacağını söylemenin, özellikle de boş konuşmanın, hele hele yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sancaktepe'de Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
-Bizim lügatimizde yapamayacağını söylemenin, özellikle de boş konuşmanın, hele hele yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır.
Ayrıntılar geliyor...