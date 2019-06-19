Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Bizim lügatimizde yapamayacağını söylemenin, özellikle de boş konuşmanın, hele hele yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır.

Ayrıntılar geliyor...