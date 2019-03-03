Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Türkiye'yi yeni başarılara yeni zaferlere çok daha güzel aydınlık günlere inşallah yine sizlerle beraber taşıyacağız. Samsun, bir başkasınız her zamanki gibi coşkunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Bugün yine Samsun'a içten bir maşallah diyorum. Rabbim sizleri nazarlardan saklasın diyorum. Bugün Samsun tıpkı Karadeniz gibi kabına sığmıyor. Samsun tıpkı bir asır önce olduğu gibi yine iradesine bağımsızlığına sahip çıkıyor. Samsun bir kez daha Türkiye'ye öncülük etmeye hazırlanıyor.

Samsun'un 31 Mart günü yine tavrını demokrasiten yana koyacağına inanıyorum. Samsun'un bir kez daha istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyeceğine inanıyorum.

Seçimlere 27 gün kaldı inşallah 27 gün sonra sandığa gideceğiz. Tam bir demokrasi şöleni içinde oylarımızı kullanacağız. Seçimler yaklaştıkça meydanlar da ısınıyor. Muhalefet aylardır sürdürdüğü liste kavgasını yeni bitirdi. Kıyısından köşesinden olsa da meydanlarda yeni arz-ı endam etmeye başladı. CHP ve şükerasının yegane hedefi rant kaynakları olarak gördükleri belediyeleri korumak.

Samsun'da yoklar öyle kolay değil. Samsunlunun kimlere hoşgeldin diyeceğini biliyorlar. Onların amacı üç beş mitingle bir iki televizyon programıyla bu dönemi de savuşturmak. Milletle buluşmak onlara çok büyük bir yük. Millete tahammülleri yok. Çok enteresan hakaret ediyorlar parti binalarında sabah akşam ekipçilik kavgası vermeyi siyaset yapmak zannediyorlar.

Köylerin, beldelerin, yaylaların yollarını zaten hiç bilmiyorlar. Görevlerini yapmak verdikleri sözleri tutmak yerine birde utanmadan vatandaşımıza hakaret ediyorlar. Hatay belediye başkanı oyunuzu verirseniz hizmet var diyor. Hale bak ya, CHP'nin işte belediye başkanı. Senin görevin oyu alıp hizmet vermek değil sen hizmet vermekle mükellefsin. AK Parti'de böyle belediye başkanı olsa bir dakika tutmam. Biz millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Eminim sizlerde bu zatı izlediniz CHP zihniyetini anlamak için gerçekten ibretlik bir görüntü. Bu sırada bir grup teyzemiz bir hizmeti kendisinden ısrarla talep ettiler. Yani millet oyunun peşine düşüyor hesap soruyor. Bunun üzerine CHP'li oy yoksa hizmet de yok diyor. Benim nur yüzlü teyzelerini tehdit ediyor onları aşağılıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı AK Parti'ye oy verirseniz elleriniz kırılsın diyerek insanlarımıza beddua ediyor. Genel Başkanları da bir önceki seçimde AK Parti'ye oy vermek günah diyordu. Bay Kemal sen ne zamandan beri günahla sevabı anladın da ayırdın. Bunların istismar edemeyecekleri hiçbir kavram yok. Çıkarları için çiğnemeyecekleri ilke prensip yok. Koltuklarını korumak için giremeyecekleri işbirliği yok. Her türlü rezilliği işlerler.

Hatırlarsanız 7 Haziran seçimleri sonrasında terör örgütü Suriye'den kazdıkları tünellerle Güneydoğu bölgemizdeki kimi ilçelerimizin bazı mahallelerini yakıp yıkmıştı. O tünellerden silah geçirerek, bomba, mühimmat, patlayıcı geçirerek, militan sızdırarak milletimize eziyet etmişlerdi. O tünelleri o hainlerin başına yıktık hepsini perişan ettik. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te yıktık Kandil'de yıktık yıkacağız.

Kahraman güvenlik güçlerimizin çok ince çalışılmış operasyonlarıyla tek bir sivile zarar vermeden teröristleri yok ettik. O gün başarılı olamayanlar bugün bir başka yoldan tünel kazıyorlar. O zaman fiziki tünellerle hedefine ulaşamayanlar bugün benzer bir tüneli siyasi olarak CHP listelerinden açıyorlar. Milli iradeye karşı kazılan bu tüneli de mevcut CHP yönetiminin rızası, onayı, açık desteğiyle gerçekleştiriyorlar. Şu anki yönetim altında CHP'nin asli görevi maalesef bölücülere aracılık yapmak, koltuk değnekliği yapmak haline dönüşmüştür.

Şimdi soruyorum Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bunlar eğer Kürdistan diyorlarsa buyursunlar Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var oraya yürüsünler. Bunlar kimle kol kola? CHP ile kol kola, kimle kol kola sözde İYİ Parti, Saadet'le kol kola. Söyle bana arkadaşını söyleyim sana kim olduğunu.

31 Mart'ta bunlara bir Osmanlı tokatı vurmaya hazır mıyız? Biz sırtımızı halkımıza ve Hakk'a dayadık. Bu yola böyle çıktık. 31 Mart ülkemiz için sadece bir belediye değil aynı zamanda bir beka seçimidir. 31 Mart'ta sadece Samsun Büyükşehir Belediye Başkanını seçmeyeceksiniz. 31 Mart'ta bölücü örgüt adına siyasi tünel kazanlara sandıkta çok güçlü bir cevap vereceksiniz. Ülkemizi bölmek isteyenlere sandıkta esaslı bir Osmanlı tokatı vuracaksınız. Sakın ha, sandığa gitmeyi ihmal etmeyelim. Bütün yakınlarımızı herkesi sandığa muhakkak götürelim.

"Tünel siyaseti aleni iş birliğine vardı"

Özellikle bölücü örgütün siyasi uzantılarının aday göstermediği illerde bu tünel siyaseti aşikardır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde ise tünel siyaseti artık çok farklı boyutlara, aleni iş birliğine varmıştır. CHP ve şürekası sadece bölücü örgütün tünel siyasetine aracılık etmiyor; milletle yürümemize, kaynaşmamıza da leke sürmek istiyor.

Ne diyor büyüklerimiz, tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Bunlar da yayın organlarıyla, militan gazetecilerle milletimizle aramızdaki muhabbete saldırıyorlar. Bu meydanları montaj diyerek, taşıma diyerek aşağılamaya çalışıyorlar. Bu meydana Samsun'dan başka buraya gelen var mı? Ey gidi bay Kemal burada Samsun var Samsun. Burada para için, kömür için geliyorlar diyorsunuz burada sadece aşk için gelenler var. Her seçim döneminde yaptıkları fakat her defasında milletten ders aldıkları masa başı haberciliğe başladılar. Bir gazete çıkmış bizim mitingimizi çarpıtmaya çalışıyor. Kar bora fırtına demedik. Ardahan'daydım meydan maşallah tıklım tıklım dolu. Erzurum eksi 7 derece orada da mitingimizi yaptık. Milletimizle soğuğa ayaza aldırmadan bir araya geldik. Şimdi de Samsun'dayız. Yarın Zonguldak, Bartın. Miting yaptığımız illerdeki tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

"Anketçilerin değil milletin sözü kıymetli"

CHP salon toplantılarıyla üç beş mitingle seçim dönemini geçirmeye çalışırken biz illerimizin ilçelerimizin en büyük meydanlarında on binlerle yüz binlerle buluşuyoruz. 82 milyonun her ferdine ulaşmaya çalışıyoruz. Mitingler bizim için aynı zamanda meydanların sesine, sokağan sesine aracısız bir şekilde kulak verme şeklidir. Anketlerin değil milletin sözü önemlidir. Medyanın değil meydanın ne dediği önemlidir.

Son 17 yılda Samsun'a 29 katrilyon liralık yatırım yaptık. 4 bin 832 adet yeni derslik yaptık Samsun'a. 54 binden fazla öğrencisinin eğitim gördüğü şehrimize ikinci devlet üniversitesini Samsun Üniversitesi'ni kazandırdık. Samsun'u spor tesisleri ile ilmek ilmek işledik. 2 stadyum, yüzme havuzları, futbol ve golf sahaları, kayak eğitim merkezleri gibi spor tesisleri kazandırdık. 13 ilçemize gençlik merkezleri yaptık. İnşallah Samsun'da eski stadın yerine bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Bu Millet Bahçesi'nin bir köşesine de Millet Kıraathanesi'ni inşa edeceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize toplam 2,7 katrilyon lira kaynakla destek olduk. 16'sı hastane toplam 35 adet tesisi şehrimize kazandırdık. Toplam 7 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Samsun'da 9 bin 459 konut projesini hayata geçirdik. İmar Barışı ile 155 bin 684 Samsunlu vatandaşımızın sıkıntısını çözdük. 900 yataklı Samsun Şehir Hastanemizin ihale süreci devam ediyor, en kısa sürede yapımına başlıyoruz.

Samsun Batı Çevre Yolu'na dair bu yolun projesinin startını buradan veriyorum. 120 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 189 daha ilave ettik 309 kilometreye çıkardık.

Ayrıntılar gelecek...