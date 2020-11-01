Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Samsun'u güzelleştirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Samsun'a 30 milyar lirayı aşan yatırım yaptık. 18 yıl öncesine göre çok farklı bir konuma taşıdık. 18 yıl öncesine göre geleceğine daha büyük bir umutla bakıyor. Tarım, turizm, sanayi ve ticarette elde ettiği başarılarla Samsun, sadece çevre illere değil tüm Karadeniz bölgesine ilham kaynağı oluyor. Bizler de Samsun'un bu başarılarıyla her zaman gurur duyuyoruz. Samsunlu çiftçilerimizin, sanayicilerimizin, Samsunlu ticaret erbabımızın güçlenmesi için gereken her türlü desteği kendilerine veriyoruz.

Özellikle şehrimizin ulaşım altyapısındaki eksiklikleri gidererek Samsun'u ülkemizin doğusu ile batısı arasında bir köprü haline getirmeye çalışıyoruz. Samsun, uzun yıllar bu merkezi konumunun avantajlarını maalesef hakkıyla kullananamamıştır. Aslında benzer bir tablo ülkemizin diğer pek çok vilayeti için de geçerlidir. Ulaşım altyapısındaki sorunlar, şehrimizin gelişmesinin, kalkınmasının önündeki en büyük engellerden biri olmuştur. Kara, hava ve demir yolu ağının eksikliği, sanayici ve ticaret erbabımız başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimleri tarafından hissedilmiştir.

"Yüksek hızlı tren işletmesinde dünyada 8'inciyiz"

Biz, son 18 yılda özellikle ulaşım alanında hayata geçirdiğimiz projelerle bu makus talihi tersine çevirdik. Tamamen ideolojik sebeplerle önümüze çıkartılan engellere aldırmadık. "Yol medeniyettir" diyerek yurt genelinde bir ulaşım seferberliği başlattık. Cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılan hizmetlerin katbekat fazlasını 18 yıla sığdırmayı başardık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 27 bin 715 kilometreye yükselttik. Otoyol uzunluğumuzu 1714 kilometreden 3 bin 325 kilometreye çıkardık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Osmangazi Köprüsü'ne, Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne nice eseri tamamlayıp milletimizin hizmetine sunduk.

1990'da ihalesi yapılan, 1993'te ilk kazması vurulan, tam 17 bakan eskiten ve göreve geldiğimizde patates deposu olması tartışılan Bolu Tüneli'ni hizmete açmak hamdolsun yine bize nasip oldu. Köprü ve viyadük uzunluğumuz 311 kilometreden 660 kilometreye yükseldi. Havalimanı sayımız 26'dan 30 ilaveyle 56'ya, havalimanlarımızın toplam yıllık yolcu kapasitesi 60 milyon kişiden 318 milyon kişiye ulaştı. Türkiye'yi yüksek hızlı tren teknolojisiyle tanıştırarak toplam 1213 kilometre uzunluğunda yeni hattı hizmete sunduk. Yüksek hızlı tren işletmesinde dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı ülke konumundayız. Yüksek hızlı tren hatlarının yanı sıra yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği hızlı tren hatları da inşa ediyoruz.

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu gibi stratejik projelerle Londra'dan Çin'e kesintisiz demir yolu bağlantısı kurmayı başardık. Bunun yanında ülkemizin demir yolu altyapısının tamamını modernize ettik.

Samsun-Sivas Demir Yolu

Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme kazandıracaktır

Hat kapasitesini 2 kat artırırken, tren trafiğini de çok daha güvenli hale getirdik. Samsun-Sivas arasında seyahat süresi 5 saat 45 dakikaya düştü. Bu demir yolu hattı lojistik taşımacılığına yepyeni bir ivme kazandıracak. Gelen ve giden yüklerin çok hızlı taşınması sağlanacaktır. Bu yatırım Samsun'un bölgesel merkez konumunu güçlendirecek. Vatandaşlarımıza da birçok ekonomik ve ticari imkanlar sunacak. Bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum.

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