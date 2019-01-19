Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Mustafa Demir'i daha önce Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda partisinin 17 ilçe belediye başkan adayını duyurdu.

AK Parti, Samsun'da 19 Mayıs, Bafra, İlkadım, Kavak, Salıpazarı, Tekkeköy, Vezirköprü ve Yakakent olmak üzere 8 ilçede mevcut belediye başkanlarını yeniden aday olarak gösterdi.

MHP adaylarına destek

31 Mart 2019’da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yarışacak ilçe belediye başkan adaylarını tek tek sahneye çağırıp tanıtan Erdoğan, Cumhur İttifakı çerçevesinde Alaçam’da MHP’nin adayı İlyas Acar’ı, Pazarcık’ta da Şerif Kılağuz’u desteklediklerini söyledi.

Erdoğan, “Herhangi bir şüphe olmadan AK Parti adayı neyse MHP adayı odur. Birliğimizi beraberliğimizi güçlü bir şekilde ortaya koyacağız Cumhur İttifakıyla.” dedi.

AK Parti'nin, Samsun’daki ilçe belediye başkan adayları, alfabetik sıraya göre şöyle:

19 Mayıs: Osman Topaloğlu

Atakum: Zihni Şahin

Ayvacık: Halil Kalaycı

Bafra: Hamit Kılıç

Canik: İbrahim Sandıkçı

Çarşamba: Halit Doğan

Havza: Sebahattin Özdemir

İlkadım: Erdoğan Tok

Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu

Ladik: Nurhan Yapıcı Özel

Salıpazarı: Halil Akgül

Tekkeköy: Hasan Togar

Terme: Ali Kılıç

Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis

Yakakent: Hüseyin Kıyma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Kurduğumuz gönül birliğini inşallah zafere taşıyacağız"

Kişisel hesaplarını şehrinin, partisinin, ülkesinin üzerinde tutan kişi bilin ki davasının değil enaniyetinin emrindedir. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğini inşallah hep birlikte zafere taşıyacağız.

"Bu yıl 19 Mayıs’ı daha farklı bir heyecanla kutlayacağız"

Bu yıl Kurtuluş Savaşı’mızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının 100. Yıl dönümü. Bu yıl 19 Mayıs’ı daha farklı bir heyecanla kutlayacağız. 19 Mayıs’tan başlayarak bir asırlık tüm kutlamaları, gelecek nesillere bu vatanın hangi fedakarlıklarla kurulduğunu gösterecek şekilde gerçekleştireceğiz. 2019’dan 2023’e kadar olan Milli Mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz.

"Şehrimizi misyonuna uygun konumuna çıkarmalıyız"

Her alanda yapacağımız yatırımlarla şehrimizi misyonuna uygun konumuna çıkarmalıyız. Samsun’u millet bahçesiyle, millet kütüphanesiyle 100. yıla uygun projelerle donatacağız. Ben millet kıraathanesi diyorum, bu CHP zihniyeti kumarhane anlıyor. Niye? Hani dervişin zikri-meselesi var ya, bunlarınki de ona benziyor.

"Samsun'u hizmetlerle donatmak için 16 yıldır çalışıyoruz"

Samsun’u yatırımlarla, projelerle, hizmetlerle donatmak için 16 yıldır gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Samsun 54 bini aşan üniversite öğrencisi ile gençlik ve eğitim şehridir. Bu yıl içerisinde Çarşamba, Kavak ve Alaçam ilçelerinde bin kişilik yükseköğrenim yurtları açacağız.

"Samsun’da eski stadın yerine millet bahçesi yapıyoruz"

Sağlıkta 34 tesisi Samsun’a kazandırdık. Samsun Şehir Hastanemiz 900 yataklı olarak planlandı, şu anda ihale aşamasında. Samsun’da eski stadın yerine millet bahçesi yapıyoruz, kısa zamanda bitecek. Samsun’da 3 katrilyon lira tutarında sosyal yardım yaparak ihtiyaç sahibi insanlarımızın yanında olduk. Son 16 yılda 8 baraj yaptık. Taşkın ve sel baskınlarına çözüm bulmak için çalışıyoruz.

"Gezi olaylarında bu ülke çevreci mi yapılmak isteniyordu?"

Bay Kemal ‘çiftçiler aç, toprakları ellerinden alındı’ diyor. Samsunlu çiftçilerimize 2 katrilyonluk tarımsal destek verdik ama derdi iftira, işi gücü yalan.

Türkiye ne zaman yükselişe geçmişse, ne zaman kendine büyük hedefler belirleyip oraya doğru yürümeye başlamışsa önüne hep tuzaklar döşenmiştir. Kimileri bilerek, kimileri bilmeyerek, içimizdeki gafillerden bazıları da bu oyunda figüranlık yapmıştır. Türkiye 16 yıldır bir kez daha yükseliş dönemine yürüyor ama yine önümüze tuzaklar konuyor. Gezi olaylarında bu ülke çevreci mi yapılmak isteniyordu? Asla.

CHP’nin kimlerle birlikte hareket ettiğine baktığınızda amacı zaten görürsünüz. Bay Kemal Avrupa’ya gidiyor. Almanya’da YPG paçavrasıyla fotoğraf çektirenlerle yan yana o da poz veriyor. Avrupa başta olmak üzere ülkemizi dışarıdan yıpratmaya çalışanların değirmenine su taşıyanlar milletimizin refahını mı yükseltmeye çalışıyorlardı? Asla, kesinlikle hayır.

Kaynak: TRT Haber