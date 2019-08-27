Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajlarını bir kez de Rusya'da verecek.

Masada Suriye olacak

Günübirlik ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek, iki lider heyetler arası görüşmeler yapacak.

Görüşmede iki ülke ilişkileri ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Telefonda görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Putin ile telefonda görüşmüştü.

Ankara, rejimin İdlib'deki saldırılarının Suriye sorununa siyasi çözüm çabalarına zarar verdiği görüşünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajı telefonda Rusya Devlet Başkanı Putin'e iletmişti.

Ateşkesin ihlali ve saldırıların büyük bir insani krize yol açtığına dikkat çekmişti.

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Erdoğan, Rusya'da havacılık fuarına da katılacak, savaş uçaklarının gösterisini Putin ile birlikte izleyecek.

Kaynak: TRT Haber