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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Rize İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı öncesi halka sesleniyor.

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