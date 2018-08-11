Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Rize İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı öncesi halka sesleniyor.
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