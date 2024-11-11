Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi turu devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özel uçağı "CAN" ile İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve diğer ilgililer uğurladı.

Orta Doğu'da artan tansiyonun düşürülmesi adına, Arap Birliği'nin ortak girişimiyle düzenlenen toplantıya katılacak Erdoğan'ın çok sayıda liderle ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.

Erdoğan Suudi Arabistan'dan Azerbaycan'a geçecek

Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Suudi Arabistan'a gitti.

Erdoğan Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Azerbaycan'a geçerek İklim Zirvesi'ne katılacak.