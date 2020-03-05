Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 13.20'de Rusya'nın başkenti Moskova'ya indi.

Erdoğan'ı, Vnukovo-II Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdashev, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, İdlib'deki krize çözüm için bir araya geldi. İki liderin görüşmesi Kremlin Sarayı'nda gerçekleşti.

İki liderin baş başa görüşmesi 2 saat 40 dakika sürdü. Daha sonra ise heyetler arası görüşmeye geçildi.

İki lider toplantılar sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, görüşme öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın gözü burada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu görüşmeyi Türkiye'de yapacaktık. Sizin buradaki Anayasa çalışmalarıyla ilgili gelişmeler sebebiyle bu davetinizi burada gerçekleştiriyoruz. İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor. Bölgede sıkıntı büyük. Biliyorum şu anda dünyanın gözü burada. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır. Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Gerek savunma sanayiinde gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönem içindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Bunları güçlendirerek götürmek de bizim en büyük amacımız. Bunu da başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

[Moskova'da İdlib Zirvesi] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diliyorum ki, burada alacağımız kararlar bölgeyi rahatlatacaktır.https://t.co/lL0QWkvr1u pic.twitter.com/OMUKRda1Ve — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 5, 2020

Putin: Türk ordusunun orada olduğu bilinmiyordu

Putin'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Suriye’de hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı diliyorum. Türk ordusunun orada olduğu bilinmiyordu. Suriye'deki durum bizim doğrudan görüşmemizi gerektirdi.

"Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var"

Gelişmelerin Türkiye ve Rusya ilişkilerini zedelememesi için Suriye konusunda tüm alanları ele almamız gerekiyor. Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var. Tüm bunlardan dolayı bu olayın bir daha tekrarlanmaması, Türk Rus ilişkilerine zarar vermemesi için görüşmelere devam etmemizde fayda var."