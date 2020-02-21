Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti.

Namazın ardından bazı vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Görüşmeyle hayırlı bir adım atmayı temenni ediyorum"

Bu akşam 18.00'de Putin ile görüşmem olacak. Şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız. Bu akşamki görüşmenin neticesi bizim oradaki tavrımızı belirleyecektir. Rejim bu zulmü durdurmadığı sürece biz oradan çekilmeyiz. Bu görüşmeyle hayırlı bir adım atmayı temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu akşam 18.00’de Putin ile görüşeceğim. Akşamki görüşmenin neticesi bizim oradaki tavrımızı belirleyecek. Rejim İdlib halkına bu zulmü durdurmadığı sürece oradan çekilmemiz söz konusu değil.https://t.co/IY4nYBgyWn pic.twitter.com/EiCcXf3Z96 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 21, 2020

Merkel ve Macron'un 4'lü zirve önerisi

5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler. Henüz Putin arzu edilen cevabı vermedi.

"150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi"

Orada yoğun bir savaş devam ediyor. 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi, çok sayıda araç gereç imha edildi. 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 obüs, 2 doçkalı pikap imha edildi. Mücadele kararlı şekilde devam ediyor.

"Hafter bizim için bir muhatap değil"

Hafter bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru. Meşru olan lider Serrac'tır. Libya halkıyla 500 yıla yakın bir dostluğumuz var.

İdlib'deki göç dalgası

Briket barakalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Sayın Merkel 25 milyon euro söz vermişti, formaliteler uzuyor.

ABD'den Patriot alımı

Biz Rusya'da S400 aldığımızda ABD'den de Patriot alabileceğimizi belirtmiştik. Trump'a 'S400 de kullanabiliriz, Patriot da kullanabiliriz' demiştik.