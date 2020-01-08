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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesi başladı08 Ocak 2020 Çarşamba 13:19 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 13:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı için İstanbul'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Haliç Kongre Merkezi'nde karşıladı.
Karşılamanın ardından ikili görüşme başladı.
Kaynak: AA
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