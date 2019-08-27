Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda bir araya geldi.

İki lider Moskova'daki görüşme öncesi açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- İkili ve bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulacağız.

- Rusya'nın savunma sanayisine yönelik üretimlerini görme fırsatımız oldu.

- Yolcu uçakları savaş uçakları, helikopterlerine kadar tüm bunları inceleme imkanımız oldu. Savaş uçaklarının da gösterlerini ayrıca hep birlikte izledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da bir araya geldi. https://t.co/QJzkB6dnSU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 27, 2019

"Bölgesel konular arasında hassas konular da var"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde hassas bölgesel konuları ele alacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fuar ziyareti nedeniyle teşekkür eden Putin, Erdoğan'a sivil ve askeri alanda kullanılan ürünleri gösterdiklerini söyledi.

Bunun sadece Rusya'nın gücünü değil aynı zamanda iş birliği imkanını da ortaya koyduğunu vurgulayan Putin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ekonomi alanında yüksek teknoloji üretmesiyle ilgili planlarını biliyoruz. Elbette çok rağbet gören alanlarda çabalarımızı birleştirebiliriz. (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde) bölgesel konular arasında hassas konular da var, bunları görüşeceğiz."

Kaynak: TRT Haber, AA