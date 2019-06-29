Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile TSİ 05.00'te başlayan görüşmesi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 mutabakatında herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığını sevkiyatın devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile ilişkilerde ciddi ivme yakaladık. Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesinin 2023'te devreye alınması bizim için çok önemli" dedi.

Erdoğan, "Vize muafiyetinde istediğimiz noktada değiliz" şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "6 milyon turist Türkiye'de 5 milyar dolar harcadı. 2018'de ikili ticaret hacmimiz yüzde 15 arttı" dedi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

Kaynak: TRT Haber / AA