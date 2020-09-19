"Samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye alan kazandırma,sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği çözüme kavuşturma niyetindeyiz."

"Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz"

Ayrıntılar geliyor...

