Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyonlara aldırış etmemekteyiz
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provokasyonlara aldırış etmemekteyiz." dedi.
"Samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye alan kazandırma,sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği çözüme kavuşturma niyetindeyiz."
"Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz"
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: recep tayyip erdoğan doğu akdenizSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 20:17
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